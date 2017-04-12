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    Передайте, пожалуйста, соль. Блокада "Сбербанка" в Киеве

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    Уход российских банков из Украины (260)

    (обновлено: )19520
    Общественная организация "Национальный корпус", под предводительством народного депутат Украины Андрея Билецкого, глаз не спускает с "Сбербанка". Бойцы "НК" круглосуточно следят за главным офисом финучреждения в Киеве на Владимирской.
    Отделение Сбербанка в Киеве
    Украинское фото

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Выступления "Национального корпуса", в прошлом подразделения Нацгвардии МВД "Азов", на дочку "Сбербанка" в Украине началось в марте этого года с Киевского центрального офиса на Владимирской и прокатилось по всей Украине. При этом, именно сегодня больше всего бойцы Билецкого шумят регионах. В Киеве страсти улеглись, в чем убедилось РИА Новости Украина.

    Десять утра, время, когда офисные клерки уже разошлись по своим рабочим мечтам, на Владимирской, 46 только начинается утренний подъем. В пяти агитационных палатках на тротуаре, утыканных флагами с государственной символикой, напротив главного офиса "Сбербанка",  просыпаются и завтракают блокировщики из Нацкорпуса. Семеро молодых людей в спортивных костюмах, в кроссовках и ветровках, зябко ежатся на холодном ветру и быстро уплетают бутерброды с колбасой запивая их чаем и кофе

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    informator.dp.ua
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    В это время за ними наблюдают солдатики срочники из Нацгвардии стоящие возле здания напротив, а так же несколько бойцов из спецподразделения МВД. "Краповые береты" время от времени высыпают из припаркованного рядом автобуса перекурить и ноги размять. Тишину только нарушает гул генераторов в палатках активистов, которые гоняют их чтобы согреться, да чай заварить.

    Приятного аппетита. А что так тихо у вас? — интересуюсь у сонного активиста прихлебывающего чай.

    — А что должно быть? У нас мирная акция, — отвечает член Нацкорпуса.

    Да, а в Харькове в понедельник возле "Сбербанка" была стычка с полицией совсем не мирная

    — Женщина, идите… своей дорогой, — ответил активист и развернувшись спиной начал копаться в палатке.

    Пока активисты создавали видимость бурной деятельности в банк то входили, то выходили люди. Более того, уже даже с роллет, которыми по сей день закрыты окна, смыли надписи и содрали наклейки, только кое-где оставшиеся уголки напоминают о том, что на этом месте висели бумажки.

    Но, еще осталась на асфальте вырезанная из картона карта Украины, по которой уже топчатся прохожие. В банке ничего не напоминает о прошлых погромах. Да и охрану финучреждения усилили, в холле установили столик с чаем для силовиков.

    Украинское фото
    Акция протеста около "Сбербанка" в Киеве

    Как у вас тут, спокойно, товарищи на улице не достают?

    — Ну что вы, наоборот, они нас песнями развлекают. Вот сейчас тихо, что-то, но скоро включат. Это в первые дни, когда они пришли под банк, к этому никто готов не был. А сегодня нас охраняет полиция. И уже активисты ведут себя спокойнее, — рассказывает банковская служащая Наталья.

    По словам Натальи, они устроили круглосуточное дежурство, на ночь остается пару человек, скорее сторожить палатки с оборудованием, чтобы не украли. Чуть больше их становится под вечер. Наверное скучно становится, вот друзья приходят поддержать компанию.

    —  Понятно, что им платят и они эти деньги отрабатывают. Другого объяснения этим акциям найти сложно. К тому же уже решено, что банк будет продан, но это не отразится на клиентах и на сотрудниках. Вклады не будут потеряны, счета не будут закрываться, — отмечает Наталья.

    Банк работает в обычном режиме. Полиция, в усиленном, несколько десятков бойцов вынуждены постоянно торчать у финучреждения, а кроме них еще и экипаж патрульных и пожарных. И только активисты "Нацкорпуса" отдыхают в палатках в центре Киева называя это бессрочной акцией.

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