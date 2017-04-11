"Нацкорпус" продолжил акцию у офисов "Сбербанка" в Киеве и Харькове

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Акция представителей партии "Национальный корпус" у центрального отделения "дочки" "Сбербанка" в Киеве продолжается во вторник в спокойной обстановке, само отделение открыто для посетителей, его охраняют представители Нацгвардии, передает корреспондент РИА Новости.

Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", почти месяц блокировали работу украинской "дочки" "Сбербанка". Блокада ненадолго была прекращена, однако в понедельник "Нацкорпус" возобновил свою акцию. Ранее в понедельник "Сбербанк" сообщил о приостановке работы отделения в Харькове из-за блокирования. Участники акции замуровали вход в отделение финучреждения.

В настоящее время возле офиса "дочки" "Сбербанка" в Киеве находятся не более десяти молодых людей, установлены четыре палатки. Участники акции не предпринимают никаких активных действий, пьют чай, общаются и слушают музыку.

Вместе с тем, отделение банка открыто для посетителей, его охраняют представители Нацгвардии. При этом недалеко от места акции находятся автобусы с дополнительными представителями правоохранителей. В целом акция проходит спокойно.

В то же время, работа отделения "дочки" "Сбербанка" в Харькове по-прежнему приостановлена из-за акции "Нацкорпуса", сообщили РИА Новости в пресс-службе банка во вторник.

"Работа отделения в Харькове приостановлена, все остальные работают без изменений", — сообщили в пресс-службе.

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Ранее члены партии "Национальный корпус" сообщили позже, что на короткое время прекращают блокаду российских банков. В "Нацкорпусе" подчеркнули, что речи о прекращении блокады в целом не идет, и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков.