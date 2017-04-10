В Харькове протестующие замуровывают отделение "Сбербанка"

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КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Бессрочная акция по блокированию российских банков началась в понедельник в Харькове, сообщил один из основателей организации "Восточный корпус" Олег Ширяев.

Так, участники акции протеста с утра замуровывают отделение финучреждения.

По словам Ширяева, активисты будут противостоять полиции, если правоохранители решат их разогнать.

Президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие решение СНБО Украины согласно которому, сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Такие санкции власти ввели после того, как активисты регулярно блокировали работу "дочек" российских госбанков по Украине. Однако им такого решения недостаточного, они требуют национализации этих банков, лишения их лицензий.

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По данным СМИ, власти страны обсуждали эту ситуацию с МВФ. И на днях стало известно, что Киев пообещал МВФ ослабить санкции против российских госбанков после того, как ситуация с безопасностью в Украине стабилизируется.