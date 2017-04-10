В потасовке у офиса "Сбербанка" в Харькове пострадал полицейский

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Один полицейский пострадал во время потасовки с участниками акции протеста возле офиса украинской "дочки" "Сбербанка" в Харькове, сообщил телеканал "112 Украина" со ссылкой на начальника отдела коммуникации Нацполиции в Харьковской области Елену Баранник.

Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", почти месяц блокировали работу украинской "дочки" "Сбербанка". Блокада ненадолго была прекращена, однако они заявили о намерении с 10 апреля снова ее возобновить. Ранее в понедельник "Сбербанк" сообщил о приостановке работы отделения в Харькове из-за блокирования. Участники акции замуровали вход в отделение финучреждения.

"Согласно информации начальника отдела коммуникации ГУ НП в Харьковской области, полицейского с ожогами обоих глаз отправили в больницу. Ему в лицо распылили газовый баллончик", — сообщается в понедельник на сайте телеканала.

Как отметила Баранник, во второй половине дня столкновений возле здания банка не наблюдалось. "Только утром была толкотня. Сейчас и полицейские спокойно стоят, и участники акции. В целом ситуация контролируемая", — сказала она, подчеркнув, что у нее есть данные только относительно одного полицейского, который получил ожоги глаз.

"Я не могу сказать, будет ли проводиться служебная проверка, при каких обстоятельствах он получил эти ожоги", — добавила представитель полиции. Баранник подчеркнула, что ни один человек еще не задержан, решается вопрос квалификации происходящего.

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Ранее члены партии "Национальный корпус" сообщили позже, что на короткое время прекращают блокаду российских банков. В "Нацкорпусе" подчеркнули, что речи о прекращении блокады в целом не идет, и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков.