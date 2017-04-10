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    В потасовке у офиса "Сбербанка" в Харькове пострадал полицейский

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (253)

    (обновлено: )14110
    Согласно информации начальника отдела коммуникации ГУ НП в Харьковской области, полицейского с ожогами обоих глаз отправили в больницу. Ему в лицо распылили газовый баллончик.
    Акция протеста под Сбербанком в Харькове
    misto.kh.ua

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Один полицейский пострадал во время потасовки с участниками акции протеста возле офиса украинской "дочки" "Сбербанка" в Харькове, сообщил телеканал "112 Украина" со ссылкой на начальника отдела коммуникации Нацполиции в Харьковской области Елену Баранник.

    Стычки протестующих около Сбербанка в Харькове с полицией и нацгвардией
    канал Харьковский Форум
    Столкновения полиции и активистов у "Сбербанка" в Харькове

    Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", почти месяц блокировали работу украинской "дочки" "Сбербанка". Блокада ненадолго была прекращена, однако они заявили о намерении с 10 апреля снова ее возобновить. Ранее в понедельник "Сбербанк" сообщил о приостановке работы отделения в Харькове из-за блокирования. Участники акции замуровали вход в отделение финучреждения.

    "Согласно информации начальника отдела коммуникации ГУ НП в Харьковской области, полицейского с ожогами обоих глаз отправили в больницу. Ему в лицо распылили газовый баллончик", — сообщается в понедельник на сайте телеканала.

    Как отметила Баранник, во второй половине дня столкновений возле здания банка не наблюдалось. "Только утром была толкотня. Сейчас и полицейские спокойно стоят, и участники акции. В целом ситуация контролируемая", — сказала она, подчеркнув, что у нее есть данные только относительно одного полицейского, который получил ожоги глаз.

    "Я не могу сказать, будет ли проводиться служебная проверка, при каких обстоятельствах он получил эти ожоги", — добавила представитель полиции. Баранник подчеркнула, что ни один человек еще не задержан, решается вопрос квалификации происходящего.

    Читайте также: Зуд не проходит. Харьков-Киев: блокада Сбербанка и разгон протестующих

    Ранее члены партии "Национальный корпус" сообщили позже, что на короткое время прекращают блокаду российских банков. В "Нацкорпусе" подчеркнули, что речи о прекращении блокады в целом не идет, и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков.

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