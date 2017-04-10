"Нацкорпус" в Харькове замуровал вход в "Сбербанк"

Работа отделения "дочки" "Сбербанка" в Харькове приостановлена из-за блокирования, подано заявление в правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", в понедельник заблокировали отделение "дочки" "Сбербанка" в Харькове. Участники акции замуровали вход в отделение финучреждения. Ранее они угрожали с 10 апреля полностью заблокировать работу российских банков в Украине. При этом глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что блокирование работы российских банков противоречит меморандуму с МВФ.

"На текущий момент приостановлена работа одного из харьковских отделений банка, расположенного по адресу улица Донец-Захаржевского, 2. По факту инцидента банком подано заявление в правоохранительные органы", — сообщили в пресс-службе.

В банке отметили, что все остальные отделения финучреждения работают без изменений, обслуживание клиентов проводится в штатном режиме.