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    Акция протеста возле "Сбербанка" в Киеве

    7
    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    Акция протеста около "Сбербанка" в Киеве
    УНИАН
    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    Акция протеста около "Сбербанка" в Киеве
    УНИАН
    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    Акция протеста около "Сбербанка" в Киеве
    УНИАН
    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    Акция протеста около "Сбербанка" в Киеве
    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    Акция протеста около "Сбербанка" в Киеве
    УНИАН
    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    Акция протеста около "Сбербанка" в Киеве
    Украинское фото
    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    Акция протеста около "Сбербанка" в Киеве
    Украинское фото
    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    Акция протеста около "Сбербанка" в Киеве
    УНИАН
    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    Акция протеста около "Сбербанка" в Киеве
    Украинское фото

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    Акция протеста около "Сбербанка" в Киеве

    Активисты заблокировали работу отделения "дочки" "Сбербанка" в Киеве, подано заявление в правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка в понедельник.

    Смотрите также: "Нацкорпус" в Харькове замуровал вход в "Сбербанк"

    "На текущий момент приостановлена работа двух отделений банка по адресам: город Харьков, улица Донец-Захаржевского, 2; и город Киев, улица Владимирская,46. По факту инцидентов банком поданы заявления в правоохранительные органы", — сообщили в пресс-службе.

    Отмечается, что все остальные отделения банка работают без изменений, обслуживание клиентов проводится в штатном режиме.

    Также сообщается, что около 50 активистов из партии "Национальный корпус" начали в понедельник бессрочный митинг возле отделения "Сбербанка" в Киеве, требуя лишить банк лицензии.

    Однако отделение работает, несмотря на акцию, уточнили в банке.

    "Сбербанк" еще на минувшей неделе планировал подать документы Нацбанку и антимонопольным органам по продаже дочернего банка в Украине. Глава "Сбербанка" Герман Греф говорил 5 апреля, что от регуляторов зависят сроки одобрения сделки по продаже "Сбербанка" в Украине.

    "Сбербанк" ранее объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский "Сбербанк", является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая "дочка" будет работать под его брендом.

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