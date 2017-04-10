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    Работа харьковского отделения "дочки" "Сбербанка" приостановлена

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (247)

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    На текущий момент приостановлена работа одного из харьковских отделений банка, сообщили в пресс-службе "Сбербанка". В банке отметили, что все остальные отделения финучреждения работают без изменений.
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    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Работа отделения "дочки" "Сбербанка" в Харькове приостановлена из-за блокирования, подано заявление в правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

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    Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", в понедельник заблокировали отделение "дочки" "Сбербанка" в Харькове. Участники акции замуровали вход в отделение финучреждения. Ранее они угрожали с 10 апреля полностью заблокировать работу российских банков в Украине. При этом глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что блокирование работы российских банков противоречит меморандуму с МВФ.

    "На текущий момент приостановлена работа одного из харьковских отделений банка, расположенного по адресу улица Донец-Захаржевского, 2. По факту инцидента банком подано заявление в правоохранительные органы", — сообщили в пресс-службе.

    В банке отметили, что все остальные отделения финучреждения работают без изменений, обслуживание клиентов проводится в штатном режиме.

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