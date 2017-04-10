НБУ ожидает документы от "Сбербанка" по продаже "дочки" - Гонтарева

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины ожидает документы от "Сбербанка" на согласование сделки по продаже украинской "дочки" на этой неделе, сообщила на брифинге в понедельник глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

"Никаких официальных документов по продаже не поступало, мы ждем этих документов, мы ждем этих документов, может на этой неделе будут", — сказала Гонтарева, комментируя информацию о передаче документов от Сбербанка.

"Сбербанк" еще на минувшей неделе планировал подать документы Нацбанку и антимонопольным органам по продаже дочернего банка в Украине. Глава "Сбербанка" Герман Греф говорил 5 апреля, что от регуляторов зависят сроки одобрения сделки по продаже "Сбербанка" в Украине.

"Сбербанк" ранее объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский "Сбербанк", является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая "дочка" будет работать под его брендом.