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    "Сбербанк" официально заявил об уходе с украинского рынка

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (245)

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    В заявлении "Сбербанка" говорится, что акции "Национального корпуса" и введение санкций СНБО, только активизировали переговорный процесс с покупателем активов "Сбербанка" в Украине.
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Российский "Сбербанк" официально заявляет об уходе с украинского рынка. Соответствующее заявление размещено на веб-сайте финучреждения в пятницу.

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    В заявлении говорится, что  акции "Национального корпуса" и введение  санкций СНБО, только активизировали переговорный процесс с покупателем активов "Сбербанка" в Украине.

    "Сбербанк" открыто заявил о своей готовности корректно выйти с украинского рынка, при этом максимально защищая интересы украинских клиентов и сотрудников", — говориться в сообщении.

    В финансовом учреждении надеются, что процесс перехода актива "Сбербанка" в Украине консорциуму новых собственников пройдет в соответствии с действующим законодательством Украины и в рамках международного права.

    "После подписания Украиной  меморандума с МВФ и принятия "Сбербанком" решения о добровольном выходе с рынка, любые последующие агрессивные действия в отношении  ПАО "Сбербанк" банк расценивает как умышленное нанесение вреда  интересам украинских клиентов и государству Украина", — говориться в сообщении.

    Президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие решение СНБО Украины согласно которому, сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

    Такие санкции власти ввели после того, как активисты регулярно блокировали работу "дочек" российских госбанков по Украине. Однако им такого решения недостаточного, они требуют национализации этих банков, лишения их лицензий.

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    По данным СМИ, власти страны обсуждали эту ситуацию с МВФ. И на днях стало известно, что Киев пообещал МВФ ослабить санкции против российских госбанков после того, как ситуация с безопасностью в Украине стабилизируется.

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