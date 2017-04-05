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    Экономика

    Греф: "Сбербанк" в Украине продадут по цене ниже капитала

    (обновлено: )16901
    "Сбербанк" 27 марта объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании.
    Председатель правления Сбербанка России Герман Греф
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что банк продаст свою украинскую "дочку" по цене ниже его капитала.

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    "Там не за один капитал, а меньше, чем один капитал мы продаем, конечно. Один капитал сегодня банки (на Украине — ред.) не стоят", — сказал Греф журналистам.

    "Сбербанк" 27 марта объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии.

    В конце марта газета "Коммерсант" написала, что сумма сделки по продаже украинской "дочки" "Сбербанка" составила чуть меньше ее капитала — примерно 130 миллионов долларов.

    По сведениям издания, на цену повлияли санкции против российских банков и блокирование ее офисов в Украине. По данным отчетности по МСФО, по состоянию на 30 сентября 2016 года капитал банка составил 138,8 миллиона долларов.

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