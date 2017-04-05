Греф: "Сбербанк" в Украине продадут по цене ниже капитала

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что банк продаст свою украинскую "дочку" по цене ниже его капитала.

"Там не за один капитал, а меньше, чем один капитал мы продаем, конечно. Один капитал сегодня банки (на Украине — ред.) не стоят", — сказал Греф журналистам.

"Сбербанк" 27 марта объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии.

В конце марта газета "Коммерсант" написала, что сумма сделки по продаже украинской "дочки" "Сбербанка" составила чуть меньше ее капитала — примерно 130 миллионов долларов.

По сведениям издания, на цену повлияли санкции против российских банков и блокирование ее офисов в Украине. По данным отчетности по МСФО, по состоянию на 30 сентября 2016 года капитал банка составил 138,8 миллиона долларов.