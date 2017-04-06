Moody's оценило риски от продажи "Сбербанка" в Украине

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Эффект на финансовые результаты крупнейшего банка России — "Сбербанка" — от продажи дочернего банка в Украине будет незначительным, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Сбербанк 27 марта объявил о подписании юридически обязывающего соглашения по продаже более крупного из двух украинских дочерних банков, ПАО Сбербанк, консорциуму латвийских и белорусских инвесторов. По оценкам агентства, одномоментный эффект этой транзакции на финансовые показатели Сбербанка будет незначительным", — указывается в отчете Moody's.

На конец 2016 года совокупная доля двух украинских "дочек" — "Сбербанка" Украины и VS Bank в консолидированной стоимости активов крупнейшего российского банка составляла всего 0,5%, отмечает Moody's.

Украинские "Сбербанк" и VS Bank попали под санкции Украины, но влияние их на материнский "Сбербанк" будет минимальным, полагает агентство.

"Сбербанк" 27 марта объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии.

В конце марта газета "Коммерсант" написала, что сумма сделки по продаже украинской "дочки" "Сбербанка" составила чуть меньше ее капитала — примерно 130 миллионов долларов.

По сведениям издания, на цену повлияли санкции против российских банков и блокирование ее офисов в Украине. По данным отчетности по МСФО, по состоянию на 30 сентября 2016 года капитал банка составил 138,8 миллиона долларов.