В Киеве заблокировали работу отделения "дочки" "Сбербанка"

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Активисты заблокировали работу отделения "дочки" "Сбербанка" в Киеве, подано заявление в правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка в понедельник.

"На текущий момент приостановлена работа двух отделений банка по адресам: город Харьков, улица Донец-Захаржевского, 2; и город Киев, улица Владимирская,46. По факту инцидентов банком поданы заявления в правоохранительные органы", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что все остальные отделения банка работают без изменений, обслуживание клиентов проводится в штатном режиме.

Также сообщается, что около 50 активистов из партии "Национальный корпус" начали в понедельник бессрочный митинг возле отделения "Сбербанка" в Киеве, требуя лишить банк лицензии.

Однако отделение работает, несмотря на акцию, уточнили в банке.