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    В Киеве заблокировали работу отделения "дочки" "Сбербанка"

    (обновлено: )8611
    Как заявили представители активистов, приостановлена работа двух отделений банка: в Харькове и Киеве. Однако в отделении столичной "дочки" "Сбербанка" заявили, что обслуживание клиентов продолжается.
    В Киеве заблокировали работу отделения дочки Сбербанка
    nationalcorps.org

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Активисты заблокировали работу отделения "дочки" "Сбербанка" в Киеве, подано заявление в правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка в понедельник.

    "На текущий момент приостановлена работа двух отделений банка по адресам: город Харьков, улица Донец-Захаржевского, 2; и город Киев, улица Владимирская,46. По факту инцидентов банком поданы заявления в правоохранительные органы", — сообщили в пресс-службе.

    Отмечается, что все остальные отделения банка работают без изменений, обслуживание клиентов проводится в штатном режиме.

    Также сообщается, что около 50 активистов из партии "Национальный корпус" начали в понедельник бессрочный митинг возле отделения "Сбербанка" в Киеве, требуя лишить банк лицензии.

    Однако отделение работает, несмотря на акцию, уточнили в банке.

     

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