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    Столкновения полиции и активистов у "Сбербанка" в Харькове

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    Уход российских банков из Украины (251)

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    Работа отделения "дочки" "Сбербанка" в Харькове приостановлена из-за блокирования, подано заявление в правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
    канал Харьковский Форум

    Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", в понедельник заблокировали отделение "дочки" "Сбербанка" в Харькове. Участники акции замуровали вход в отделение финучреждения. Ранее они угрожали с 10 апреля полностью заблокировать работу российских банков в Украине. При этом глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что блокирование работы российских банков противоречит меморандуму с МВФ.

    "На текущий момент приостановлена работа одного из харьковских отделений банка, расположенного по адресу улица Донец-Захаржевского, 2. По факту инцидента банком подано заявление в правоохранительные органы", — сообщили в пресс-службе."Улица Донец-Захаржевского. Батальон "Харьков" избил активистов "Национального Корпуса". Активисты блокировали банк, ничего не нарушали…. вот итог",– написал лидер гражданского корпуса "Азов" в Харькове Олег Ширяев на своей странице в facebook.

    Ранее члены партии "Национальный корпус" сообщили позже, что на короткое время прекращают блокаду российских банков. В "Нацкорпусе" подчеркнули, что речи о прекращении блокады в целом не идет, и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков. Во вторник акция по блокированию офиса "дочки" российского "Сбербанка" в центре Киева была прекращена.

    "Сбербанк" сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании. Мажоритарным акционером консорциума покупателей стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.

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