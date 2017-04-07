НБУ: блокирование банков РФ противоречит меморандуму с МВФ

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Блокирование работы российских банков в Украине противоречит меморандуму с МВФ, согласно которому Киев обещал обеспечить их безопасность, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.

Ранее активисты "Национального корпуса", заявили, что с 10 апреля полностью заблокируют работу российских банков в Украине.

"Подобные дестабилизирующие действия по функционированию банковской системы противоречат тем обязательствам, которые взяла на себя наша страна, подписав письмо о намерениях от 29 марта 2017 года с Международным валютным фондом. Обязательства соблюдать верховенства права и обеспечить защиту и безопасность офисов и отделений банков с российским капиталом с тем, чтобы они могли продолжать свою бесперебойную работу, как и все другие международные финансовые институты, работающие на территории Украины", — цитирует пресс-служба слова главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Она также заявила, что блокирование работы российских банков может привести к потере гражданами страны их вкладов и дестабилизации всей банковской системы.

"Подчеркиваю, подобные дестабилизирующие действия могут привести не только к ухудшению инвестиционного климата, но и к потере гражданами своих вкладов и прекращению стабильной работы всей банковской системы ", — добавила Гонтарева.

Президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие решение СНБО Украины согласно которому, сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Такие санкции власти ввели после того, как активисты регулярно блокировали работу "дочек" российских госбанков по Украине. Однако им такого решения недостаточного, они требуют национализации этих банков, лишения их лицензий.

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По данным СМИ, власти страны обсуждали эту ситуацию с МВФ. И на днях стало известно, что Киев пообещал МВФ ослабить санкции против российских госбанков после того, как ситуация с безопасностью в Украине стабилизируется.