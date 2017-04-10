Зуд не проходит. Харьков-Киев: блокада Сбербанка и разгон протестующих

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина
Бетонная блокада возобновилась
В понедельник в Харькове вновь началась бессрочная акция по блокированию российских банков. Об этом сообщил один из основателей организации "Восточный корпус" Олег Ширяев.
Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", в понедельник замуровали вход в отделение финучреждения.
Активисты говорят, что намерены противостоять полиции, если правоохранители решат их разогнать.
Позже в банке сообщили, что из-за блокирования работа отделения "дочки" "Сбербанка" в Харькове приостановлена.
"На текущий момент приостановлена работа одного из харьковских отделений банка, расположенного по адресу улица Донец-Захаржевского, 2. По факту инцидента банком подано заявление в правоохранительные органы", — сообщили в пресс-службе.
В банке уточнили, что все остальные отделения финучреждения работают без изменений, обслуживание клиентов проводится в штатном режиме.
Перед этим 3 апреля представители "Автомайдана" заблокировали работу одного отделения "Альфа-банка" и двух отделений "Сбербанка" в Одессе.
"Одесские "патриоты" заложили пенобетонными блоками вход в отделение российского Альфа-банка на Пушкинской, угол Малой Арнаутской, а у Сбербанка на улице Жуковского оставили манекен и коктейли Молотова", — сообщала "Думская".
По данным издания, организатором акции выступил "Автомайдан". Банковские отделения облили красной краской и обклеели наклейками. При этом вход в отделение "Сбербанка" на улице Жуковского частично заложили наполненными мешками.
Разгон протестующих
Примечательно, что на этот раз в акцию включилась полиция. Как пишет местное издание 057.ua, силовики, вооруженные дубинками и щитами, начали разгон активистов "Национального корпуса", которые заблокировали работу "Сбербанка".
В результате — правоохранители оттеснили блокировщиков.
В то же время, как сообщил лидер харьковского отделения гражданского корпуса "Азов" Олег Ширяев на своей странице в Facebook, к некоторым активистам представители полиции особого назначения "Харьков" применили силу.
"Харьков. Улица Донец Захаржевского. Батальон Харьков избил активистов "Национального Корпуса". Подтягивайтесь кто может, так начинался Майдан. Активисты блокировали банк, ничего не нарушали….вот итог", — написал он и опубликовал видео столкновений.
Однако замкомандира батальона полиции "Харьков" Андрей Новиков заверил, что их бойцы действуют в рамках действующего законодательства.
"Там находятся и сотрудники других подразделений", — цитирует Новикова издание "Объектив".
В пресс-службе облуправления Нацполиции ситуацию пока не прокомментировали.
Акция в Киеве
Кроме того, в понедельник около сотни активистов партии "Национальный корпус" начали акцию протеста возле центрального отделения "дочки" российского Сбербанка в Киеве на ул.Владимирской.
На тротуаре напротив отделения они установили две партийных палатки.
Окна отделения закрыты ролетами. Правопорядок возле банка обеспечивают около 20 правоохранителей.
В то же время первый замглавы "Национального корпуса" Назар Кравченко заявил, что протестующие не планируют замуровывать вход в отделение. "Мы хотим немного изменить нашу форму протеста. Наша задача — заблокировать работу отделения. Повторять свои действия мы пока не планируем. Но акция наша – бессрочная", — сказал он.
Обстановка в районе проведения акции пока остается спокойной.
Время вышло
В четверг, 6 апреля, партия "Национальный корпус" заявила, что после 10 апреля намерена физически остановить деятельность российских банков на территории Украины.
"Не дождавшись реальных и эффективных действий Нацбанка в отношении российских банков в Украине, которые реально финансируются страной-агрессором, мы, украинские националисты, приняли решение взять инициативу в свои руки и остановить деятельность этих банков на территории нашего государства", — говорилось в сообщении на сайте партии.
Перед этим 27 марта члены партии сообщили, что берут паузу в блокаде российских банков. Однако представители политической силы заявили, что работа отделений российских банков будет возобновлена временно и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков.
В "Нацкорпусе" заявили, что вскоре приступят ко второму этапу блокады, который коснётся всех банковских отделений с российским капиталом. Масштабы новой банковской блокады будут расширены, пока "Сбербанк" полностью не уйдёт с украинского рынка, предупреждали активисты.
28 марта два отделения Сбербанка в Киеве и Днепре были разблокированы. Однако оставалось заблокированным отделение в Запорожье.
Сообщалось, что все остальные отделения работают в штатном режиме.
Противоречит меморандуму с МВФ
Тем временем, ранее в НБУ предупреждали, что блокирование работы российских банков в Украине противоречит меморандуму с МВФ, согласно которому Киев обещал обеспечить их безопасность.
"Подобные дестабилизирующие действия по функционированию банковской системы противоречат тем обязательствам, которые взяла на себя наша страна, подписав письмо о намерениях от 29 марта 2017 года с МВФ. Обязательства соблюдать верховенства права и обеспечить защиту и безопасность офисов и отделений банков с российским капиталом с тем, чтобы они могли продолжать свою бесперебойную работу, как и все другие международные финансовые институты, работающие на территории Украины", — заявляла Валерия Гонтарева.
Она не исключала, что блокирование работы российских банков может привести к потере гражданами страны их вкладов и дестабилизации всей банковской системы.
По материалам из открытых источников интернет