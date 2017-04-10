Зуд не проходит. Харьков-Киев: блокада Сбербанка и разгон протестующих

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Бетонная блокада возобновилась

В понедельник в Харькове вновь началась бессрочная акция по блокированию российских банков. Об этом сообщил один из основателей организации "Восточный корпус" Олег Ширяев.

Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", в понедельник замуровали вход в отделение финучреждения.

Активисты говорят, что намерены противостоять полиции, если правоохранители решат их разогнать.

Позже в банке сообщили, что из-за блокирования работа отделения "дочки" "Сбербанка" в Харькове приостановлена.

"На текущий момент приостановлена работа одного из харьковских отделений банка, расположенного по адресу улица Донец-Захаржевского, 2. По факту инцидента банком подано заявление в правоохранительные органы", — сообщили в пресс-службе.

В банке уточнили, что все остальные отделения финучреждения работают без изменений, обслуживание клиентов проводится в штатном режиме.

Перед этим 3 апреля представители "Автомайдана" заблокировали работу одного отделения "Альфа-банка" и двух отделений "Сбербанка" в Одессе.

"Одесские "патриоты" заложили пенобетонными блоками вход в отделение российского Альфа-банка на Пушкинской, угол Малой Арнаутской, а у Сбербанка на улице Жуковского оставили манекен и коктейли Молотова", — сообщала "Думская".

По данным издания, организатором акции выступил "Автомайдан". Банковские отделения облили красной краской и обклеели наклейками. При этом вход в отделение "Сбербанка" на улице Жуковского частично заложили наполненными мешками.

Разгон протестующих

Примечательно, что на этот раз в акцию включилась полиция. Как пишет местное издание 057.ua, силовики, вооруженные дубинками и щитами, начали разгон активистов "Национального корпуса", которые заблокировали работу "Сбербанка".

057.ua Протестующие в Харькове

В результате — правоохранители оттеснили блокировщиков.

В то же время, как сообщил лидер харьковского отделения гражданского корпуса "Азов" Олег Ширяев на своей странице в Facebook, к некоторым активистам представители полиции особого назначения "Харьков" применили силу.

057.ua Разгон протестующих в Харькове

"Харьков. Улица Донец Захаржевского. Батальон Харьков избил активистов "Национального Корпуса". Подтягивайтесь кто может, так начинался Майдан. Активисты блокировали банк, ничего не нарушали….вот итог", — написал он и опубликовал видео столкновений.

Однако замкомандира батальона полиции "Харьков" Андрей Новиков заверил, что их бойцы действуют в рамках действующего законодательства.

"Там находятся и сотрудники других подразделений", — цитирует Новикова издание "Объектив".

В пресс-службе облуправления Нацполиции ситуацию пока не прокомментировали.

Акция в Киеве

Кроме того, в понедельник около сотни активистов партии "Национальный корпус" начали акцию протеста возле центрального отделения "дочки" российского Сбербанка в Киеве на ул.Владимирской.

На тротуаре напротив отделения они установили две партийных палатки.

Окна отделения закрыты ролетами. Правопорядок возле банка обеспечивают около 20 правоохранителей.

В то же время первый замглавы "Национального корпуса" Назар Кравченко заявил, что протестующие не планируют замуровывать вход в отделение. "Мы хотим немного изменить нашу форму протеста. Наша задача — заблокировать работу отделения. Повторять свои действия мы пока не планируем. Но акция наша – бессрочная", — сказал он.

Обстановка в районе проведения акции пока остается спокойной.

Время вышло

В четверг, 6 апреля, партия "Национальный корпус" заявила, что после 10 апреля намерена физически остановить деятельность российских банков на территории Украины.

"Не дождавшись реальных и эффективных действий Нацбанка в отношении российских банков в Украине, которые реально финансируются страной-агрессором, мы, украинские националисты, приняли решение взять инициативу в свои руки и остановить деятельность этих банков на территории нашего государства", — говорилось в сообщении на сайте партии.

Перед этим 27 марта члены партии сообщили, что берут паузу в блокаде российских банков. Однако представители политической силы заявили, что работа отделений российских банков будет возобновлена временно и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков.

В "Нацкорпусе" заявили, что вскоре приступят ко второму этапу блокады, который коснётся всех банковских отделений с российским капиталом. Масштабы новой банковской блокады будут расширены, пока "Сбербанк" полностью не уйдёт с украинского рынка, предупреждали активисты.

28 марта два отделения Сбербанка в Киеве и Днепре были разблокированы. Однако оставалось заблокированным отделение в Запорожье.

Сообщалось, что все остальные отделения работают в штатном режиме.

Противоречит меморандуму с МВФ

Тем временем, ранее в НБУ предупреждали, что блокирование работы российских банков в Украине противоречит меморандуму с МВФ, согласно которому Киев обещал обеспечить их безопасность.

"Подобные дестабилизирующие действия по функционированию банковской системы противоречат тем обязательствам, которые взяла на себя наша страна, подписав письмо о намерениях от 29 марта 2017 года с МВФ. Обязательства соблюдать верховенства права и обеспечить защиту и безопасность офисов и отделений банков с российским капиталом с тем, чтобы они могли продолжать свою бесперебойную работу, как и все другие международные финансовые институты, работающие на территории Украины", — заявляла Валерия Гонтарева.

Она не исключала, что блокирование работы российских банков может привести к потере гражданами страны их вкладов и дестабилизации всей банковской системы.

По материалам из открытых источников интернет