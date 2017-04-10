Нацкорпус под "Сбербанком" в центре Киева устроил "огненное шоу"

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Вечером в понедельник, 10 апреля, протестующие принесли залитую "кровью" карту Украины к отделению украинской "дочки" государственного российского "Сбербанка" на улице Владимирская в Киеве и зажгли файеры, сообщает пресс-служба партии "Национальный корпус".

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"Национальный Корпус Киев провел под центральным отделением "Сбербанка" перформанс с файерами и с картой Украины, которая символизирует кровавую войну и смерть наших солдат, в том числе и через военно-финансовые учреждения РФ — банки", — говорится в сообщении политсилы на странице в Facebook.

Facebook Национальный корпус Активисты "Национального корпуса" под отделением "Сбербанка" в Киеве (ул. Владимирская)

Также члены Нацкорпуса призвали граждан присоединиться к их акции, заявив, что остануться под отделением банка на ул. Владимирская, 46 всю ночь.

Напомним, в понедельник утром возле офиса российского банка в Киеве радикально настроенные протестующие установили палатки.

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Также сообща в ходе блокирования "Сбербанка" в Харькове произошли столкновения между активистами и правоохранителями.

Напомним, на прошлой неделе "Сбербанк" официально заявил об уходе с украинского рынка.