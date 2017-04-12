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    "Сбербанк" в Харькове не возобновил работу из-за блокады "Нацкорпуса"

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (258)

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    В пресс-службе харьковского отделения "Сбербанка" сообщили, что финансовое учреждение не может возобновить работу из-за блокирования активистами "Нацкорпуса".
    Активисты заблокировали работу отделения Сбербанка в Харькове
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Отделение "дочки" "Сбербанка" в Харькове уже третий день не может возобновить работу из-за блокирования активистами, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе банка.

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    informator.dp.ua
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    В понедельник активисты партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов" заблокировали работу одного из харьковских отделений "Сбербанка". Они требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка. Они также проводят акцию возле центрального офиса банка в Киеве.

    "Отделение в Харькове пока не возобновило работу", — сказали в пресс-службе.

    Активисты почти месяц блокировали работу украинской "дочки" "Сбербанка". Блокада ненадолго была прекращена в конце марта, однако с 10 апреля возобновилась.

    Ранее глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.

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