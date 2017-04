Определена пятерка фаворитов Евровидения

facebook.com/francescogabbaniofficial

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Представитель Италии Франческо Габбани с песней "Occidentali's Karma" ("Карма Запада") возглавил список фаворитов Евровидения, которое пройдет в Киеве, сообщает ВВС со ссылкой на европейских букмекеров.

"У 34-летнего Габбани действительно есть все, чтобы победить: харизма, стереотипный итальянский шарм, самобытный хрипловатый голос и самое главное — песня", — говорится в сообщении. Композиция уже принесла итальянцу главный трофей фестиваля в Сан-Ремо.

По данным букмекеров, кроме Габбани в пятерку фаворитов вошли представители Португалии, Швеции, Бельгии и Болгарии.

Португалия: Сальвадор Собраль — "Amar Pelos Dois" ("Любовь для двоих")

Швеция: Робин Бенгтссон — "I Can't Go On" ("Жить не могу")

Бельгия: Бланш — "City Lights" ("Огни города")

Болгария: Кристиан Костов — "Beautiful Mess" ("Красивый беспорядок")

"Шансы украинской группы O.Torvald, к сожалению, призрачные — букмекеры дают ребятам место в третьей десятке. Но фронтмен Евгений Галич уже пообещал представить страну максимально достойно", — сообщает издание.

Примечательно, что Галич в интервью Viva заявил, что если его жена будет рожать во время финала Евровидения-2017, он откажется выступать и будет с женой. "Если вдруг моя жена будет рожать во время Евровидения, я буду присутствовать на родах", — заявил он изданию.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Подготовка сопровождается скандалами вокруг участницы от РФ, которую в этом году должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

Ранее организатор конкурса EBU предложил России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. На "Первом канале" заявили, что считают неприемлемыми предложенные варианты удаленного участия Юлии Самойловой, либо ее замену на другого участника, и в сложившейся ситуации канал не считает возможным транслировать конкурс.

Позже Европейский вещательный союз заявил, что Россия не примет участие в конкурсе, так как отказалась от предложенных альтернативных вариантов.