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    Европейский вещательный союз подтвердил, что РФ не примет участие в Евровидении

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    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев (583)

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    Согласно заявлению Европейского вещательного союза, Россия не может более принимать участие в конкурсе Евровидение-2017 в Киеве, так как отказалась от предложенных альтернативных вариантов.
    Строительство главной сцены Евровидения-2017 и зрительного зала в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Европейский вещательный союз заявил, что Россия не примет участие в конкурсе Евровидение-2017 в Киеве, так как отказалась от предложенных альтернативных вариантов, говорится в распространенном в четверг заявлении организации.

    Строительство главной сцены Евровидения-2017 и зрительного зала в Киеве
    УНИАН
    Как монтируется главная сцена Евровидения-2017 в Киеве

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    Ранее EBU предложил России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. На "Первом канале" заявили, что считают неприемлемыми предложенные варианты удаленного участия Юлии Самойловой, либо ее замену на другого участника, и в сложившейся ситуации канал не считает возможным транслировать конкурс.

    "К сожалению, это означает, что Россия не может более принимать участие в конкурсе этого года", — говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

    Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число. В этом году Россию на Евровидении должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

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