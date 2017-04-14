ФРГ о Евровидении: жаль, что Украина попалась в ловушку пиара РФ

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Координатор Евровидения в Германии Томас Шрайбер заявил, что трансляция российским Первым каналом конкурса Евровидение-2017 из Киева и участие в нем певицы Юлии Самойловой стало бы сильным сигналом того, насколько живительна основная идея конкурса, передает Deutsche Welle.

"Жаль, что Украина попалась в ловушку российского пиара", — отметил он.

"Жаль, что красочный мир Евровидения, выступающего за толерантность, многообразие стилей жизни и ее радости, в этом году не увидят в России", – подчеркнул Шрайбер.

Он также напомнил, что Евровидение, созданное в 1956 году, через 11 лет после окончания Второй мировой войны, было призвано сблизить народы Европы.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Подготовка сопровождается скандалами вокруг участницы от РФ, которую в этом году должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

Ранее организатор конкурса EBU предложил России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. На "Первом канале" заявили, что считают неприемлемыми предложенные варианты удаленного участия Юлии Самойловой, либо ее замену на другого участника, и в сложившейся ситуации канал не считает возможным транслировать конкурс.

Позже Европейский вещательный союз заявил, что Россия не примет участие в конкурсе, так как отказалась от предложенных альтернативных вариантов.