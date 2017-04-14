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    Аналитика и комментарии

    Евровидение минус Россия в соцсетях: логично, но несправедливо

    Тема:

    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев (593)

    (обновлено: )62013
    Страсти вокруг Евровидения накалились до предела: Москва отказалась от участия в песенном конкурсе и не будет его транслировать вовсе. Как отреагировали на столь кардинальное решение России простые украинцы и что они пишут об этом в соцсетях?
    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В этом году Евровидение пройдет без России. В Москве не согласились с альтернативными предложениями для участия в конкурсе невъздной певицы из РФ Юлии Самойловой. А ведь помнится, Европейский вещательный союз предлагал России транслировать выступление певицы через спутник либо сменить конкурсанта. Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и заявил, что вообще отказывается от трансляции Евровидения-2017, а Самойлова представит Россию на этом же конкурсе, но в следующем году. 

    Такие новости не оставили равнодушными многих украинцев, став одной из топовых тем для обсуждения в соцсетях: "Если Россия не участвует в Евровидении, то Украина по-любому опередит ее в конкурсе"; "Логично, смысл транслировать, если там нет российских представителей? а за право трансляции необходимо платить. Украинцы наверное подумают, что это — политика, а на самом деле это — бизнес". "С этого и надо было начинать. А не разжигать ненависть в соц. Сетях… Здравый смысл все-таки победил", — пишут в сетях. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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