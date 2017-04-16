Евровидение-2017: сюрпризы и сенсации от организаторов

РИА Новости Украина

Подготовка к песенному конкурсу Евровидение-2017 в Киеве за три с лишним недели до старта идет по графику — в Международном выставочном центре (МВЦ) монтируют сцену и места для зрителей, сообщают организаторы.

Мероприятие обещает стать рекордным по количеству сценического оборудования, и при этом — одним из самых скандальных за всю историю конкурса.

Изначально организаторы отставали на два месяца от утвержденного плана подготовки, в СМИ даже высказывались предположения о возможности переноса конкурса в другой город, однако упущенное время удалось наверстать.

Позже разгорелся скандал из-за участия российской конкурсантки Юлии Самойловой, которой Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну на три года из-за выступления в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией. Несмотря на протесты российской стороны и призывы Европейского вещательного союза (EBU) пересмотреть решение по Самойловой, украинские власти стоят на своем. СМИ писали о возможных санкциях EBU по отношению к Украине вплоть до отстранения страны от участия в конкурсе в ближайшие годы за отказ пускать Самойлову.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

На сегодняшний день в помещении МВЦ, где пройдет конкурс, полным ходом монтируется сцена, ежедневно привозят технику и оборудование из разных стран. Над подготовкой шоу работают более 200 специалистов из Швеции, Нидерландов, США, Новой Зеландии, Англии, Финляндии, Украины.

МВЦ считается самым крупным выставочным сооружением Украины, он был построен в 2002 году на левом берегу Днепра — в одном из спальных районов Киева вдали от центра. Организаторы конкурса арендовали там три павильона и 13 конференц-залов на период с 28 декабря 2016 года до 21 мая 2017 года. Согласно условиям договора, максимальное одновременное количество посетителей в помещении будет составлять 15 тысяч человек. При этом количество зрителей шоу в зале будет самым маленьким за последние пять лет.

Директор по производству Евровидения-2017 Ола Мельциг, для которого нынешний песенный конкурс стал тринадцатым, доволен прогрессом в подготовке зала к конкурсу. "Мы движемся по плану и в хорошем темпе. Хотя всем нам надо понимать, что в больших продакшн всегда нужно быть гибкими", — цитирует Мельцига сайт организатора конкурса — Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

"Здесь (в МВЦ – Ред.) много места как внутри, так и снаружи, есть возможность заехать большому транспорту. А прочная структура крыши способна выдержать значительную нагрузку. Евровидение — это международное шоу, которое требует высокого качества во всем, в том числе и в технологическом оснащении. Но ни в одной из стран нет абсолютно всего необходимого. Поэтому оборудование для конкурса — это некий "микс" техники из разных уголков Европы и Украины", — отметил Мельциг.

Власти города стараются облагородить не только прилегающие к месту проведения конкурса территории, но и туристические объекты столицы. Зрители смогут попасть на шоу не только на традиционном общественном транспорте, но и на речном трамвае от Почтовой площади в историческом центре Киева — специально для этого недалеко от МВЦ строится причал на берегу Днепра. Для туристов и делегаций стран-участниц будут организованы пешие и автобусные экскурсии по городу.

В этом году над сценой Евровидения собираются подвесить под потолок около 200 тонн различного оборудования, что, по словам организаторов, является рекордом для песенного конкурса. Кроме того, на официальной церемонии открытия 7 мая будет расстелена самая длинная в истории конкурса "красная дорожка", ее длина составит 265 метров.

Согласно утвержденному плану, 20 апреля на главной сцене должны начаться технические репетиции со статистами, которые продлятся четыре дня. Это позволит настроить технику и освещение к приезду участников. Следующие шесть дней будут проходить репетиции открытия и закрытия шоу, а также так называемые интервал-акты (паузы, во время которых в эфире телеканала транслируются рекламные заставки).

Уже 30 апреля в Киев начнут прибывать первые делегации, и представители стран-участниц Евровидения-2017 начнут репетиции.

Все билеты на финал 13 мая были проданы еще за месяц до конкурса, но билеты в фан-зоне на полуфиналы и другие события еще можно купить.

Мельциг сообщил, что сцена Евровидения-2017 весит 30 тонн, а площадка для выступления конкурсантов составляет 350 квадратных метров. Особенностью центральной части сцены является то, что каждая из ее конструкций может независимо двигаться, опускаться или подниматься во время шоу.

"В этом году мы строим немалую сцену. Ее высота 14 метров, ширина 70 метров и глубина 28 метров. Все световые приборы, а их около 1,8 тысячи, уже установлены, большинство — введены в эксплуатацию. Установлены также все видеоэлементы", — рассказал Мельциг.

Вокруг сцены уже устанавливается пиротехника, ведется настройка света. Параллельно завершается установка конструкций зрительских трибун и готовится помещение пресс-центра, который начнет свою работу в конце апреля. Пресс-центр примет около 1,5 тысячи аккредитованных журналистов и 500 аккредитованных фанатов.

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Напротив сцены на трибунах монтируется оборудование для грин-рума, куда участники будут приходить после своих выступлений. Общий вес конструкций трибун составляет 450 тонн, а площадь, которую они занимают, превышает 6 тысяч квадратных метров. В целом же, на зрительских трибунах разместится около 7 тысяч зрителей. В двух секторах отведено по 25 специальных мест для людей с ограниченными возможностями и места для сопровождающих. Подъезд к этим секторам будет оснащен пандусами.

Украинские власти рассчитывают, что проведение конкурса привлечет в столицу Украины, которая переживает экономический кризис, множество туристов — по оптимистическим прогнозам, в эти дни Киев посетят до 20 тысяч иностранных гостей и около 60 тысяч жителей других регионов Украины. В Киеве надеются, что смогут даже получить доход от проведения конкурса, однако признают, что Евровидение обычно не окупается.