Евровидение изменит правила ради тяжелобольного участника

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Из-за болезни одного из участников Евровидение-2017 будет проходить по новым правилам, сообщает ЕВС.

Португальский певец Сальвадор Собрал выйдет на сцену только во время генеральной репетиции и в полуфинале из-за того, что с детства страдает от порока сердца, и не может соревноваться наравне с остальными участниками во всех турах. Сальвадор пропустит все репетиции полуфинала и прибудет в Киев только к генеральному прогону и старту полуфинала.

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На пресс-конференциях и в случае незапланированных ситуаций его заменит родная сестра, она же автор его песни Луиза Собрал.

Родные и близкие Сальвадора безусловно оценили красивый жест Европейского вещательного союза, но среди поклонников конкурса и других участников оказалось много недовольных таким решением.

На Евровидении-2017 в Киеве Россию должна была представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.