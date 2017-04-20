Стала известна официальная программа Евровидения

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Киев утвердил программу официальных мероприятий на Евровидение-2017, сообщает сайт КГГА.

Официальная церемония открытия песенного конкурса состоится 7 мая в конгрессно-выставочном центре "Парковый" (Парковая дорога, 16-А). Красную дорожку Евровидения расположат в этот же день на площади Конституции и аллее возле Мариинского дворца (от улицы Михаила Грушевского до Смотровой площадки).

С 1 до 14 мая в КВЦ "Парковый" будет работать Euroclub, а с 4 до 14 мая на ул. Крещатик (от ул.Богдана Хмельницкого до ул.Прорезной, включительно с тротуарами) — Eurovision Village.

Также 9, 11, 13 мая состоятся телевизионные шоу Евровидения. Генеральные репетиции (с участием зрителей) запланированы 8, 10, 12 мая в Международном выставочном центре (Броварской проспект, 15).

Кроме того, на время проведения Евровидения киевлян и гостей столицы ждет насыщенная программа культурно-художественных мероприятий. По словам заместителя председателя КГГА Алексея Резникова, в течение двух недель в Киеве ожидается 20 тысяч иностранных туристов, а украинцев — в 2-3 раза больше. Гостей ждет разнообразная развлекательная программа: 3D-mapping-show, развлекательные локации, "Kyiv art week" и многое другое.

На локациях конкурса запланирован показ киноальманаха "Все начинается в Киеве", который продлится с апреля до декабря 2017 года.

Ранее организаторы Евровидения заявили, что в среду полностью закончено строительство сцены для международного песенного конкурса.