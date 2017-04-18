Евровидение в Киеве. Иностранцев призвали следить за поведением

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов советуют иностранным гражданам, которые собираются посетить Евровидение в Киеве, учитывать правила поведения в Украине, говорится в рекомендациях, разработанных МВД совместно с Минсоцполитики, ОБСЕ, Нацполицией и Госпогранслужбой.

В них говорится, что иностранцам рекомендуется всегда брать с собой паспорт либо другой ID-документ, подтверждающий личность.

Им также советуют попросить у правоохранителей служебное удостоверение личности в случае, если их остановят. При этом полицейские должны сообщить причину для необходимости проверки документов. Человек, который не имеет униформы, должен показать иностранцам бейдж или документ, который подтверждает личность правоохранителя, должность и его ранг, а также сообщить причину для проверки документов.

Кроме того, иностранные граждане должны знать номера телефонов своих посольств. Если они захотят пользоваться транспортом в аренду в Киеве, они должны иметь действительные водительские удостоверения. Если иностранцу будет выписан штраф за вождение транспортным средством, его надо погасить в банке в течение периода в 15 дней.

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Им также рекомендуется быть осторожными с использованием кредитных карт в связи с возможным мошенничеством, менять валюту в банках и их филиалах.

Гостям Киева запрещается распивать алкоголь на улице, потому что за это могут оштрафовать или задержать. Запрещается пить за рулем. Также запрещается играть в азартные игры, сообщает УНИАН.

Иностранцам запрещается входить в сексуальные сношения или заниматься сексуальным насилием над подростками и несовершеннолетними, что может привести к заключению сроком до 5 лет. В соответствии с украинским законодательством, сутенерство, подстрекательство лица к проституции, торговля людьми карается заключением сроком до 15 лет.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Подготовка сопровождается скандалами вокруг участницы от РФ, которую в этом году должна была представлять Юлия Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Позже Европейский вещательный союз заявил, что Россия не примет участие в конкурсе, так как отказалась от предложенных альтернативных вариантов.