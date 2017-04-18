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    Гостей Евровидения призвали не называть украинцев русскими

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    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев (604)

    (обновлено: )32806
    Депутат от "Самопомичи" Анна Романова сообщила, что разработала буклет для иностранцев со своей командой. При этом она посоветовала не забывать гостям о конфликте между Украиной и Россией.
    Евровидение в Украине
    UA:Перший/Facebook

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Анна Романова ("Самопомич") разработала со своей командой буклет с советами для иностранных гостей Евровидения-2017, где рекомендуется не называть украинцев русскими, следует из публикации на ее странице в Facebook.

    Ранее Нацполиция Украины обнародовала памятку по безопасности для иностранных гостей Евровидения-2017.

    По словам Романовой, она решила разработать такой буклет с целью развеять бытующие среди иностранцев страхи об Украине, из-за которых они боятся посещать страну.

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    "Украинцы — миролюбивые люди. Но пытайтесь избегать тем относительно отношений между Украиной и Россией. Также не называйте украинцев русскими", — говорится в одной из рекомендаций.

    Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Подготовка сопровождается скандалами вокруг участницы от РФ, которую в этом году должна была представлять Юлия Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Позже Европейский вещательный союз заявил, что Россия не примет участие в конкурсе, так как отказалась от предложенных альтернативных вариантов.

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