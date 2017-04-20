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    Завершилось строительство сцены для Евровидения

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    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев (605)

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    Организаторы конкурса в Киеве заявили, что все строительно-монтажные работы для сцены завершены. По их словам, скоро начнутся репетиции со статистами для первых трех стран-участниц.
    Главная сцена Евровидения-2017
    1tv.com.ua

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Организаторы Евровидения заявили, что в среду полностью закончено строительство сцены для международного песенного конкурса, в четверг на ней пройдут первые технические репетиции статистов конкурса.

    Проститутка в ожидании клиентов.
    Associated Press
    Евровидение-2017. Берегитесь проституток

    На 20 апреля запланировала проверка всех телекамер, светового, звукового и видеооборудования. Их протестируют на репетициях в рабочем режиме.

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    "Все строительно-монтажные работы для сцены завершены. Сейчас мы ожидаем реквизит от нескольких стран-участниц. Это маленькие, но чрезвычайно важные детали и для делегаций, и собственно для телевизионного шоу. Уже совсем скоро начнутся репетиции со статистами для первых трех стран-участниц", – заявил исполнительный продюсер Евровидения-2017 Павел Грицак во время пресс-брифинга на главной арене конкурса – Международном выставочном центре.

    1tv.com.ua
    Главная сцена Евровидения-2017

    В ночь на четверг, 20 апреля, завершится программирование (осветительные приборы и видеооформление) последних девяти номеров из 42 конкурсантов.

    "Уже полностью готова основная сцена и сцена Б, а также все осветительное, звуковое и видеооборудование. На месте расположены 20 камер. И завтра мы все сведем, чтобы убедиться, что все работает должным образом", – сообщил директор по производству Евровидения-2017 Ола Мельциг.

    Евровидение в этом году пройдет в Киеве. Подготовка сопровождается скандалами вокруг участницы от РФ, которую в этом году должна была представлять Юлия Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Позже Европейский вещательный союз заявил, что Россия не примет участие в конкурсе, так как отказалась от предложенных альтернативных вариантов.

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