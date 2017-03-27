Кава: приоритетом ремонта дорог в Киеве должны быть основные магистрали

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В этом году киевляне увидят новые, качественно отремонтированы дороги. Такие обещания дает столичный мэр Виталий Кличко. Он рассказал, что в планах на этот год — капитальный ремонт 300 километров дорог города. При этом мэр отметил, что будут отремонтированы те дороги, которые капитально не ремонтировались 30-40 лет.

Какие дороги в городе необходимо ремонтировать в первую очередь, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснил эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава.

"Я думаю, что в первую очередь необходимо ремонтировать основные магистрали, например, улица Глыбочицкая, она нуждается в реконструкции уже более 10 лет. Необходимо решить вопрос с улицей Фрунзе, на которую приходится довольно большой трафик, но она уже давно находится в неудовлетворительном состоянии. И таких магистралей, я думаю, наберется довольно много", — отметил эксперт.

Напомним, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, чтобы в Украине дороги были европейского качества, необходимо выделять минимум 50 млрд грн в год в течение пяти лет.