Запахло жареным? Главу "Укравтодора" вызвали на допрос в Польшу

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Вызов на допрос

Главу "Укравтодора" поляка Славомира Новака вызвали на 23 мая на заседание временной следственной комиссии Сейма по делу финансовой пирамиды Amber Gold. Об этом он сам рассказал в комментарии RMF.FM.

Новак заверил, что придет на заседание, хотя и считает свой вызов политическим.

"Намерен появиться на заседании. В соответствии с законом расскажу все, что захочет знать комиссия", — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что постарается сделать все возможное, чтобы появиться в указанный срок, хотя для него он является неудобным.

Руководитель "Укравтодора" пояснил, что срок заслушивания перед комиссией приходится на середину недели, поэтому он вынужден будет отпрашиваться с работы на несколько дней.

"Не хочу откладывать слушание на другое время, хотя юридически это возможно", — констатировал Новак.

Скандальное дело Amber Gold

Компания Amber Gold ("янтарное золото") была создана в Польше в начале 2009 года. Она заманивала клиентов инвестициями в золото, серебро и другие драгоценные металлы, обещая сверхвысокие проценты по вкладам — от 6 до 16,5%, что значительно превышало доход от банковских вкладов.

В определенном смысле Amber Gold была аналогом российской финансовой пирамиды МММ. Люди массово понесли свои сбережения, но фирма деньги принимала, а финансовых отчетов не давала.

В декабре 2009 года Комиссия финансового надзора страны предупреждала, что у Amber Gold нет разрешения на ведение банковской деятельности, в частности, компания не имеет

права принимать денежные вклады. Ведомство подавало жалобу в прокуратуру, однако полноценное следствие в отношении компании не проводилось вплоть до 2012 года.

Лишь летом 2012 года агентство внутренней безопасности Польши начало расследование в отношении Amber Gold.

Спустя месяц компания заявила о ликвидации, не выплатив тысячам клиентов ни вклады, ни проценты по ним. Владельца компании и его жену арестовали.

Первое обвинение по делу Amber Gold — о мошенничестве в крупном размере — было предъявлено главе фирмы Марчину Плихту. По версии обвинения, Плихт и его жена в 2009-2012 годах обманули 19 тысяч человек, которые потеряли порядка 851 миллиона злотых (почти 210 миллионов долларов).

За время проведения расследования были допрошены порядка 20 тысяч свидетелей, дело состоит из почти 16 тысяч томов.

В то же время нынешние власти Польши считают, что существование финансовой пирамиды Amber Gold было бы невозможным без содействия предыдущих властей, в частности экс-премьера, ныне президента Европейского совета Дональда Туска и его соратников по партии "Гражданская платформа". Деятельность Amber Gold пришлась как раз на годы работы его правительства. Среди них был и Новак, который в 2011-2013 годах в правительстве Туска занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства.

В ходе работы следственной комиссии по делу Amber Gold высказывались предположения, что Туск, вероятно, мог быть заинтересован в продолжении работы компании. Поводом для этого стал тот факт, что сын Туска Михал являлся сотрудником авиакомпании OLT Express, которая принадлежала Amber Gold.

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Славомир Новак — экс-министр транспорта Польши. Руководителем "Укравтодора" Славомира Новака назначили 19 октября 2016 года.

С 2007-2009 год он был госсекретарем в канцелярии премьера и председателя политического кабинета премьера Дональда Туска.

С 2009 по 2010 год — вице-президент парламентской фракции "Гражданская платформа". В 2010 году Новак был главой предвыборного штаба Б. Комаровского на президентских выборах.

С 2010-2011 гг. — госсекретарь в канцелярии президента по вопросам контакта с правительством и парламентом.

С 2011-2013 гг. — Новак был министром транспорта Польши. В частности, он отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. Одним из своих самых больших успехов Новак называл реформу польских железных дорог, а также завершение строительства автобана Варшава-Берлин. В целом, при нем построили больше 850 км дорог по всей стране. Кроме того, политик запустил в Польше приватизацию госкомпаний на железной дороге.

Однако за время работы в Польше у Славомира Новака сложилась неоднозначная репутация. У себя на родине фамилия министра фигурировала в ряде скандалов, один из которых стал причиной его отставки.

Так, в 2013 году журналисты заметили на министре часы Maxi Marine Chronometer от швейцарской фирмы Ulysse Nardin за $5,5 тыс., не указанные в его декларации. Как известно, польское законодательство обязывает чиновников указывать в декларации все имущество, стоимость которого превышает 10 000 злотых, что по тогдашнем курсу составляло около $3,5 тыс. Скандальная история закончилась тем, что прокуратура выдвинула против Новака обвинения в коррупции. Сам министр своей вины не признал, хотя и подал в отставку в ноябре 2013 года.

Спустя год Новак оказался замешанным в еще одном скандале. Еженедельник Wprost обнародовал расшифровку прослушивания польских чиновников правительства Дональда Туска. На записи было слышно, как человек с голосом, похожим на голос экс-министра, жалуется экс-вице-министру финансов Польши Анджею Парафиановичу на то, что "налоговая служба проверяет его жену".

По материалам из открытых источников интернет