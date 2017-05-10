Сейм Польши вызвал главу "Укравтодора" по делу о финансовой пирамиде

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Глава "Укравтодора" Славомир Новак должен 23 мая прибыть на заседание временной следственной комиссии Сейма Польши в деле создания и функционирования в Гданьске финансовой пирамиды Amber Gold.

Об этом он сам сообщил на радио RMF.FM, передает "Еспресо".

"Намерен появиться на заседании. В соответствии с законом расскажу все, что захочет знать комиссия", — сообщил Новак, добавив, что постарается сделать все возможное, чтобы появиться в указанный срок, хотя для него он является неудобным.

По его словам, он вынужден будет отпрашиваться с работы на несколько дней: "Не хочу откладывать слушание на другое время, хотя юридически это возможно".

Также он отметил, что считает вызов на заседание ВСК по делу Amber Gold "политическим", учитывая намерения части депутатов, но сам не будет из этого "делать политику".

Напомним, Amber Gold — это финансовая пирамида, которая функционировала в Польше в 2009-2012 годах. Компания занималась финансовыми операциями, не имея на это разрешения Комиссии финансового надзора страны. Компания таким образом обманула 11 тыс. вкладчиков. В 2012 году владельца компании и его жену арестовали.

По мнению властей, существование этой пирамиды было бы невозможным без содействия предыдущей властной коалиции, в частности экс-главы правительства Дональда Туска и его партийных коллег, среди которых был и Новак.