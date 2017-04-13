Нашли крайнего. "Укравтодор" больше не виноват в плохих дорогах – Гуржос

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

"Укравтодор" создаст так называемый "черный список" подрядчиков, которые некачественно выполняют дорожные работы. Об этом сообщил глава "Укравтодора" Славомир Новак на заседании Кабмина.

В то же время ответственность за технические дефекты на 100% ляжет на подрядчиков. Об этом заявил уже премьер Владимир Гройсман.

На заседании Кабмина также решили изменить систему контроля качества и отметили, что в этом вопросе нужно опираться на общественное мнение.

Кто понесет ответственность за некачественные дороги проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-председатель Государственной службы автомобильных дорог Вадим Гуржос.

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(публикуется на языке оригинала)

В чому необхідність створювати окремий список?

– Такі списки називаються "Стоп-листами". Вони існують навіть в таких поважних фінансових інституціях як ЄБРР та Світовий банк, які фінансують аналогічні проекти, в тому числі, і в Україні.

Тобто мова йде про недобросовісні компанії, які знаходять можливість обійти кваліфікаційні умови. Така практика, на превеликий жаль, дуже поширена. Ці компанії відомі, їх знають поіменно, але на сьогоднішній день немає дійового механізму для того, щоб зупинити і не дати їм можливість приймати участь в таких тендерах.

Від цього страждають серйозні компанії, які на сьогоднішній день мають можливість виконувати ці роботи якісно, вчасно і нести відповідні гарантії. Тому така пропозиція на сьогоднішній день досить важлива і її треба приймати якомога швидше.

Як буде розвиватись ситуація після неякісного минулорічного ремонту?

– Та пропозиція, яка пролунала від Славоміра Новака, який є головою "Укравтодору", передбачає три рівні відповідальності за якість виконання робіт. Ці рівні запропонували запровадити вже дуже давно і ми працювали над цим питанням.

Перший рівень — це рівень обласних служб автомобільних доріг і обов'язкове внесення гарантійного внеску у вигляді банківської гарантії на виконання цих робіт. Тобто йде мова ще про один фільтр, який не дозволить недобросовісним компаніям брати участь в тендері.

Пропонують 5% від обсягу виконання робіт надати банківську гарантію, а потім ця банківська гарантія буде повернута після того, як будуть виконані роботи. Це коштує якихось грошей, тому я впевнений, що 90% таких компаній не зможуть надати банківську гарантію. Вони не мають нічого за собою, окрім стола в офісі і максимум комп'ютера. Тобто це перший рівень запровадження банківської гарантії на виконання робіт. Відповідно треба, щоб адміністрування якості виконання робіт від обласних служб вже було на зовсім іншому рівні.

Другий рівень, який пропонується — це незалежні інженери, які досить непогано себе зарекомендували на таких роботах. Вони фінансуються за рахунок міжнародних фінансових організацій. Але в Україні немає досвіду і немає таких компаній. Вони фінансуються за рахунок приблизно 2% від вартості виконання робіт і вони повністю контролюють ці процеси: від якості вхідних матеріалів, скритих робіт, приймання та виконання цих робіт, підписання актів, тобто вони несуть таку ж відповідальність, як і підрядник і при використанні такого незалежного контролю, який також супроводиться двома тендерами — один на вибір підрядчика, другий — на вибір незалежної інженерної компанії.

Такий рівень пропонується також ввести в Україні на виконання робіт по середньому та капітальному ремонту і на будівництві. Це досить дієвий контроль, який дозволить уникнути неякісного виконання робіт. І корупція в цьому випадку практично зводиться до нуля, бо ці компанії досить серйозно відносяться до своїх обов'язків. Вони мають великий досвід і не хочуть потрапити в чорний список. Тоді їх не будуть долучати до таких контрактів.

І третій рівень – це реформування самої структури, яка є в системі "Укравтодор" — це якість.

Гройсман заявив, що уряд підтримує ідею зміни контролю якості і в цьому питанні потрібно спиратись на громадську думку.

– Громадська думка в цьому випадку важлива, але вона не є кінцевою і не є дієвою, бо такі роботи як ямковий ремонт відносяться до експлуатації. Гарантія на них розповсюджується всього лиш на один рік.

Коли мова йде про середній, капітальний ремонт або будівництво, там зовсім інші критерії та зовсім інші вимоги до гарантії: від п'яти до десяти років в залежності від того, яка частина роботи.

Якщо це верхні шари — це п'ять років гарантії, якщо мова йде про основу, то мова йде про десять років. На сьогоднішній день стандарти є і є відповідний контроль до цього. Інше питання, що за п'ять-десять років компанія може зникнути, збанкрутувати чи змінити свій профіль діяльності. Тому запровадження банківської гарантії незалежного контролю дозволить уникнути явищ, які можуть виникати протягом такого періоду.

Наскільки важко довести, що підрядник виконав ремонт неякісно?

– Є величезна кількість технологій, методологій і інструментаріїв. Неважко довести, що роботи виконані неякісно, якщо такий контроль добросовісний.

Якщо такий контроль недобросовісний, його ніхто просто не проводить. Мова йде про вхідний контроль матеріалів, який використовується в будівництві та ремонті — це бітум, від якого залежить якість щебня, асфальтобетонної суміші та того, яким чином виконується основа дороги.

Більш важливо, щоб все адміністрування цього процесу було запроваджено на якісному рівні. Це важче зробити сьогодні.

Ранее первый заместитель Министра инфраструктуры Евгений Кравцов в эфире "ГС" рассказал, по какому принципу будут ремонтировать дороги в 2017 году, а также поделился своим мнением по поводу Е-декларирования и работы главы "Укрзализныци" Войцеха Бальчуна.