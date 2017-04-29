Одесская мафия: между Порошенко и Коломойским

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина, Одесса

Несмотря на то, что три года назад новая власть пообещала европейскую жизнь каждому региону Украины, ситуация в Одессе мало чем отличается от "лихих" девяностых. Распределив между собой все сферы влияния, политические и криминальные кланы стали полноправными хозяевами города и области.

Об особенностях политической и общественной жизни Южной Пальмиры в интервью РИА Новости Украина рассказал известный одесский политолог Геннадий Чижов.

Сумела ли Одесса ужиться с новой властью, пришедшей на волне Революции достоинства?

— В принципе, Одесса позиционирует себя как самостоятельное квази-государство. Недавно, 1 апреля здесь в условиях особого для страны, практически военного, времени состоялась знаменитая одесская Юморина. По данным СМИ, мероприятие посетили, по меньшей мере, 75 тысяч человек, что можно назвать крайне высокой цифрой. Мэр Геннадий Труханов ведет себя достаточно самостоятельно, опираясь на подавляющее большинство депутатского корпуса. Понятно, что ему приходится лавировать между олигархическими группировками, которые правят Украиной. По сути, Труханов выполняет любую волю двух людей — Петра Порошенко и Игоря Коломойского.

Относительно недавно в Одесчине появился новый губернатор — Максим Степанов. Чей это человек?

— Степанов равно приближен и к Порошенко, и к Коломойскому. Политически регион контролирует президент, экономически — опальный олигарх. Если говорить об Игоре Валерьевиче, то хоть его политические позиции и пошатнулись, в Одессе он продолжает серьезно влиять. Его бизнесу даны серьезные преференции, да и если посмотреть на окружение Труханова, то там все прямые или косвенные ставленники Коломойского. Тот же Труханов больше склоняется к Коломойскому — мэр входит в группировку, которую возглавляет Александр Жуков, тесть известного олигарха Романа Абрамовича. Этот человек находится вверху пирамиды, под ним известный представитель криминального мира Александр Ангерт, а также бизнесмен Владимир Галантерник. Уже ниже по иерархии в этой корпорации стоит фигура градоначальника Труханова. Не удивительно, что интересы вышеперечисленных людей учитываются в решении любых важных вопросов. В свою очередь, в случае возникновения каких-то серьезных проблем Труханов обращается к Ангерту.

Действует ли в Одессе реальная оппозиция и каковы на сегодняшний день ее позиции?

— По сути, это крыло представляет "Оппозиционный блок". Это сильный игрок, но проблема политсилы в слабом лидере. Да, нардеп и бывший губернатор Николай Скорик — очень грамотный человек, кандидат экономических наук, но абсолютно не лидер по своему характеру. Кроме того, часто политисила делает непростительные проколы. Например, недавно Скорик признал ошибкой то, что "Оппозиционный блок" не выдвигал кандидатуру на выборах мэра. Точно также политсила "профукала" область — держа золотую акцию, оппозиционеры могли спокойно взять под контроль Облраду. По сути, у оппозиции в Одессе нет системной грамотной работы — создается впечатление, что на тех или иных выборах она рассчитывает на какое-то чудо.

Какую роль в современной политической жизни Одессы играет такой некогда сильный игрок, как Сергей Кивалов?

— Можно сказать, что его "Морская партия" время от времени выдает какие-то элементы осмысленной работы. Но она даже не прошла в областной совет, а без административного ресурса в Одессе сложно на что-то влиять.

Так называемые, пророссийские силы активны или находятся в маргенессе?

— По большому счету, крупных общественных объединений подобного толка в Одессе нет. Имеется общественная организация "Куликово поле", которая раз в год, на 2-е мая приходит на площадь у Дома профсоюзов, собирая вокруг себя людей. Приходят в этот день и родственники погобших, которых действительно насчитываются сотни. Но это никак не политические или идейные активисты, обычные, простые люди.

Накануне очередной годовщины 2-го мая не утихают разговоры объективизации в Одессе право-радикальных организаций. Насколько это серьезно?

— Националистическое крыло представляют псевдо-майдановские организации — Рада громадськой безпеки, Одесская самооборона, Автомайдан. Но по сути, все знают, что это обычные "заробитчане" — многие сидят на зарплате, кто-то финансируется теневыми деньгами. В случае необходимости они сотрудничают с властью, которой и контролируются, разгоняют митинги. Иногда эти "патриоты" даже "кошмарят" бизнес, участвуют в разборках, других, мягко говоря, нехороших историях.

Какие воспоминания в Одессе остались о бывшем губернаторе Михаиле Саакашвили?

— Саакашвили — это тамада на грузинской свадьбе. Если говорить жестко и без юмора, то этот человек забыл, что попал в город деловых людей европейского типа, с которыми нужно держать слово — и по времени, и по обязательствам, и по имиджу. По всем этим позициям он дал очень серьезный сбой, говорил одно, а делал другое, поэтому Одесса его не восприняла. Саакашвили быстро раскусили, поняв, что он политический флюгер. Кроме того, у грузина не было тяги к административной и организационной работе, что для государственного деятеля непростительно.

Изменить катастрофическую ситуацию на одесской таможне Саакашвили называл делом чести. Хоть что-то улучшилось?

— По правде говоря, стало еще хуже. Хотя, и при Саакашвили на таможне был тот еще беспредел. Были свои смотрящие, которые прекрасно, как и прежде, брали колоссальные взятки. На самом деле, Одесса — это большое мафиозное гнездо, здесь все как в известной песне, "все схвачено, за все заплачено". Сейчас криминальная ситуация ничем не отличается от того, что было в 1990-е годы. Силовое крыло — это Ангерт, финансовое — Галантерник. Именно у этих людей, а не у государства имеется монополия на насилие, монополия на информационное пространство. Рэкета, как такового нет, рейдерских захватов тоже. Все стало цивилизованно. Сферы влияния поделены, криминальные группировки находятся в сговоре, раз в неделю встречаются и обсуждают проблемы, связанные с управлением городским хозяйством.

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Какие основные "темы" интересуют бизнес и криминал в Одессе?

— Заработать деньги на продаже коммунальной собственности, заработать на тендерах, продаже земельных участков в обход закона. При этом, делать свои дела можно абсолютно спокойно — большинство телеканалов принадлежат группировке Галантерника-Ангерта, так что шумиху поднимать просто некому.

Что бы вы назвали главной проблемой Южной Пальмиры?

— Их много, но самая тяжелая из них, пожалуй, катастрофическая загазованность. О чем говорить, если в Одессе самые высокие показатели по заболеваемости туберкулезом и по онкологии. Бизнес "маршрутчиков" контролируется криминалом, представители которого на каждой конечной остановке "снимают" наличность. Поэтому водители вынуждены наматывать все больше километров. Мэр, в свою очередь, не только не лезет в эту проблему, но даже не пытается улучшить ситуацию засадкой деревьев, постройкой парков. Сейчас вырублена и застроена вся Аркадия, когда-то бывшая зеленым оазисом, то же самое в скором времени коснется и последнего оставшегося в Одессе пляжа Ланжерон. Зато там появятся новые гостиницы и развлекательные центры… Сейчас местные власти чувствуют себя настолько уверено, что, по сути, могут позволить себе все что угодно.