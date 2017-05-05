В Хмельницкой области во время ремонта дороги погиб рабочий

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В городе Староконстантинове на улице Горького во время ремонта дороги погиб 56-летний работник, сообщает Главное управление Национальной полиции в Хмельницкой области в Facebook.

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"По предварительной информации, во время ремонта дорожного покрытия 51-летний местный житель, двигаясь задним ходом на автомобиле "ЗИЛ", не учел дорожной обстановки и наехал на 56-летнего мужчину", — сообщили в полиции.

В результате наезда пострадавший получил телесные повреждения, от которых скончался в карете скорой помощи. Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в Украине является одним из самых высоких в Европе.