В ожидании Евровидения: снос киосков и ремонт столичных дорог

Еще в 2016 году в оргкомитете Евровидения-2017 заявили о намерениях сделать инфраструктуру Киева как можно более привлекательной к песенному конкурсу, а мэр столицы Виталий Кличко назвал главными мерами ремонт дорог и снос МАФов вокруг Международного выставочного центра (МВЦ) и других мест, где будут проходить соответствующие мероприятия.

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В конце марта на столичных улицах кипит работа: сотрудники коммунальных служб занимаются благоустройством Киева.

Ранее пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила, что в столице на текущий год запланирован капитальный ремонт дорог на более чем 100 улицах, предполагается заменить дорожное покрытие длиной 300 км.