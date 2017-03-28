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    Фотоленты

    В ожидании Евровидения: снос киосков и ремонт столичных дорог

    Тема:

    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ (530)

    (обновлено: )4801
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Еще в 2016 году в оргкомитете Евровидения-2017 заявили о намерениях сделать инфраструктуру Киева как можно более привлекательной к песенному конкурсу, а мэр столицы Виталий Кличко назвал главными мерами ремонт дорог и снос МАФов вокруг Международного выставочного центра (МВЦ) и других мест, где будут проходить соответствующие мероприятия.

    Смотрите также: Савченко о необходимости проведения Евровидения в Донбассе

    В конце марта на столичных улицах кипит работа: сотрудники коммунальных служб занимаются благоустройством Киева.

    Ранее пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила, что в столице на текущий год запланирован капитальный ремонт дорог на более чем 100 улицах, предполагается заменить дорожное покрытие длиной 300 км.

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