Евровидение-2017: будет 30 тыс туристов и ремонт дороги из аэропорта

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Служба безопасности Украины может запретить въезд в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, которая должна представлять Россию на Евровидении-2017 в Киеве.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что пока что решение о запрете на ее въезд нет, но соответствующий документ уже подготовлен.

"Она не просто посещала Крым, она оставила следы в социальных сетях, где она высказывалась по поводу Украины, ее власти, взятого курса на евроатлантическую интеграцию. Моя позиция четкая: я считаю, что она не должна приезжать в Украину", — заявил Грицак.

Служба безопасности Украины сообщила, что проверит достоверность информации о возможных визитах Юлии Самойловой в Крым, и после этого примет решение относительно ее допуска на украинскую территорию.

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Ситуацию с певицей Самойловой и подготовку к Евровидению, которое состоится меньше чем через два месяца, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы депутат Киевсовета, член комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Олег Петровец.

(текст публикуется на языке оригинала)

Щодо подій навколо російської співачки Юлії Самойлової, як ви вважаєте, пустять її на територію України?

— Швидше за все, думаю, що все-таки ми маємо право її не пустити на території нашої країни у зв'язку з вищенаведеними вами фактами. І це підтримує СБУ.

З медійної точки зору, наскільки буде розумним заборонити в'їзд Самойловій?

— Я би назвав цю представницю саме у зв'язку з тим, що в неї такі, на жаль, функціональні обмежені можливості, своєрідним троянським конем в медійному просторі. Тому що вони, фактично, її спеціально засилають до нас в Україну для того, щоби отримати бонуси з цього приводу і побачити реакцію на те, як вона тут буде перебувати в Києві, реакцію наших людей. А вона буде щиро негативною і показовою, і вони хочуть спровокувати саме на це. І ясна річ, що це всі розуміють. І тому Україна буде у виграші, якщо на законних підставах, надавши факти, встановлять, що ця особа, згідно з законодавством, не може заїхати в Україну. Це дасть можливість на і міжнародній арені, і в медійному просторі гарно відіграти цю ситуацію. А закон повинен бути один для всіх.

Якщо говорити про те, як Київ готується до Євробачення. Зараз активні роботи продовжують поблизу метро "Лівобережна" та на території, яка знаходиться поряд з Міжнародним виставковим центром, де відбудеться Євробачення. Що зроблено на цей момент?

— Як депутат, який входить в оргкомітет по Євробаченню, я можу сказати, що зараз вже завершується перший, один з вестибюлів станції метро "Лівобережна" повністю ремонт. Виділено було 25 мільйонів гривень, ремонт тривав близько місяця. Зараз він завершується.

Зараз же навколо метро відбувається повністю заміна всієї бруківки, тротуару, а також заміна асфальту. В даному випадку це стосується вулиці Окіпної, Лівобережної площі, два мости, зокрема міст метро і автотранспортний, який перетинає вулицю Андрія Шептицького, це також реставрація йде цих мостів. Висадка дерев відбувається, озеленення максимальне… Тобто благоустрою роботи зараз ведуться максимально інтенсивно. Як навколо МВЦ, так і навколо станції метро "Лівобережна", яка буде в основному приймати всіх туристів.

А будуть щось робити з зупинками для транспорту? Додаткові запроваджувати, якось їх розвантажувати?

— Зараз ведеться робота з перенесення зупинок, щоб скупчення пасажиропотоку відбувалося більш розсіяно, і це дасть можливість якраз розосередити пасажирів трошки на місцях і трошки звільнити простору, і дасть можливість їм користуватися вільніше транспортними засобами.

Однак хочеться сказати, що в точках локацій, зокрема, біля МВЦ і інших точках, які будуть на правому березі, будуть встановлюватися замість зупинок спеціальні павільйони очікування, які вже закуплені. Вони будуть відрізнятися від простих зупинок, які зараз є в Києві, будуть більш модернізовані, з електронною системою навігації, які дадуть можливість самим туристам більше орієнтуватися на місці і краще розуміти, куди їм йти.

А що це за системи навігації?

— Після Євро-2012 зробили певні висновки і візуальну частину навігації буде трошки змінено, а також це стосується пересадочних вузлів, станцій метро, аеропортів, тобто куди в більшості випадків буде турист приїжджати, що він в першу чергу буде бачити. Але хочу заспокоїти киян, хаосу не буде такого величезного, тому що за попередніми оцінками близько 20 000 має прибути іноземних гостей і близько 7 000 – це внутрішньо українські, які будуть рухатися від міста до міста. Навігація якраз буде зосереджена в тих місцях, де буде проводитися Євробачення, або якісь інші локації, і це дасть можливість якраз людям набагато краще орієнтуватися в просторі, і зважаючи на те, що самі туристи приїжджають спочатку поселитися в готелі, і потім прораховують електронні свої маршрути самостійно, я думаю, що все буде чудово.

Болюче питання: з дорогами щось робитимуть? Тому що Броварський проспект, особливо між метро "Гідропарк" та "Лівобережною", це щось з чимось…

- Вже зараз перший шар асфальту покладений. Єдине що хочу зауважити, як депутат округу, де проходить Євробачення, ці кошти ще були закладені в минулому році в бюджет. Тобто ще не знали про Євробачення, а вже ми хотіли ремонтувати. В той же час воно стало в нагоді, і ми встигли за минулий рік його завершити. Єдине що лишилося, це фінальний шар асфальту, який буде покладений і на мосту в тому числі. на мостах це окреме комунальне підприємство займається укладкою асфальту, на міжмостових ділянках — інше комунальне підприємство. Тому вже фіналізуємо ремонт, щоби Броварський проспект з’єднати максимально з Борисполем та Жулянами. Всі ці дороги будуть повністю відремонтовані.

До речі, щодо зупинок шатл-басів, де вони будуть?

— Якраз буде оптимізація паркувального простору безпосередньо в зонах локацій і біля МВЦ, буде створено окремі зупинки для того, щоб дати можливість шатл-басам вільно вільно та безперешкодно висаджувати пасажирів. На правому березі, біля Євромістечка, безпосередньо біля МВЦ, а також біля зон приїзду, це залізничні вокзали, автовокзали, і аеропорти "Жуляни" та "Бориспіль".

Що з цікавого планується? Чим будуть дивувати?

— Однозначно, підготували кілька цікавих таких хороших речей, які будуть дивувати не лише гостей. Це річковий трамвайчик, який у нас вже буде скоро починати рух по Дніпру. Він був курсувати з Поштової площі до Микильської Слобідки в зоні локації яхт-клубу біля МВЦ, щоби туристи не губилися. До цього річкового причалу будуть курсувати електромобілі, які будуть возити наших гостей …

Також однією з родзинок буде те, що на Лівобережній є величезний нафтогазівський недобуд, який двадцять років недобудований. Вирішили скреативити, він буде повністю забрендований і з можливістю встановлення величезного екрану на всю площину будівлі для того, щоби на проектор можна було показувати і репетиції, і сам конкурс. За попередніми оцінками, навіть з правого берегу Дніпра можна буде спостерігати за Євробаченням з цього екрану.

Які де локації будуть? Де буде прес-зона? Де буде це містечко Євробачення?

— Преса буде розташовуватися безпосередньо в МВЦ, на це витрачається якраз частина коштів, які Київ перерахував в держбюджет. Приймаюче місто зобов’язано перерахувати 200 мільйонів гривень, ми це вже зробили. Там близько 1500 журналістів очікується, що будуть в цьому містечку перебувати, воно буде безпосередньо на локації проведення конкурсу, в МВЦ. Євроклуб буде розташовуватися в центральному комплексі "Парковий", це "вертолітний майданчик" в народі у нас називається. Буде використовуватися також наша будівля КМДА, Хрещатик, будуть фан-зони розташовуватися в Маріїнському парку, і парку Шевченка. Це основні локації, де будуть перебувати основні маси туристів, їх буде зв’язувати хороша транспортна навігація. Також забрендовані транспортні засоби комунальної і некомунальної форми власності, про це також домовленість вже є.

Скільки буде волонтерів, що вони робитимуть?

— Волонтери в основному будуть займатися тим, що будуть допомагати туристам орієнтуватися в місті і допомагати визначатися з тими заходами, які вони хочуть відвідати. За попередніми оцінками, волонтерів буде більше, ніж на Євро-2012.

Ранее исполнительный продюсер Евровидения-2017 Виктория Романова в эфире "ГС" сообщила о том, как проходит подготовка к конкурсу, какие мероприятия планируются в ближайшее время, и достаточно ли средств выделяет государство.

Политический консультант Петр Охотин в эфире "ГС" заявил, что Евровидение-2017 — пиар, который не решит стратегические задачи страны.