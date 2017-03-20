Песков о замене Самойловой на Евровидении: такой опции не существует

КИЕВ, 20 мар – РИА Новости Украина. Такой опции, как замена представителя от страны на конкурсе Евровидение, не существуют, позиция российских организаторов отбора на возможность запрета въезда в Украину Юлии Самойловой Кремлю также неизвестна, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о решении наших организаторов, но, насколько я понимаю, такой опции как замена не существует", — ответил Песков на вопрос о том, проигнорирует ли Россия конкурс или заменит исполнителя, в случае если участнице Евровидения Юлии Самойловой запретят въезд на территорию Украины.

Ранее разгорелся скандал вокруг Юлии Самойловой, как представителя РФ на Евровидении. Девушка много раз побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Выяснилось, что девушка выступала в Крыму, после чего министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал такой выбор "очередной провокацией РФ".

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.



