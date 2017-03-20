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    Россия будет бойкотировать Евровидение, если Самойлову не пустят – сенатор РФ

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    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ (485)

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    По словам российского сенатора Олега Морозова, если решение о запрете въезда Юлии Самойловой действительно принято, Россия будет бойкотировать конкурс, Украина "не оставляет другого выбора, просто загоняет в угол".
    Представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан Олег Морозов на заседании Совета Федерации РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Россия будет бойкотировать Евровидение в Киеве, если Служба безопасности Украины (СБУ) действительно запретит въезд в страну российской участнице конкурса Юлии Самойловой, заявил РИА Новости российский сенатор Олег Морозов.

    Юлия Самойлова
    vk.com/jusam
    Юлия Самойлова. Кадры из жизни певицы от РФ на Евровидении

    Глава СБУ Василий Грицак сообщил в понедельник, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд в страну Самойловой.

    "Не хотелось бы, чтобы это решение действительно состоялось, оно слишком абсурдно. Но если оно действительно принято, Россия будет бойкотировать конкурс, нам не оставляют другого выбора, просто загоняют в угол", — сказал Морозов.

    Ранее глава МИД Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе. Россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает украинская сторона; Служба безопасности Украины ведет по этому факту проверку. При этом исполнительный супервизор "Евровидения" Йон Ула Санд заявил, что со стороны Европейского вещательного союза нет никаких возражений к российской делегации.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале.

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