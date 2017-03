Конкурс Евровидение: топ скандалов, которые вошли в историю

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Градус напряжения растет

Евровидение за свою полувековую историю получило статус не только престижного, но и самого скандального музыкального конкурса. Не обошлось без инцидентов и в нынешнем году.

Вокруг российской конкурсантки Евровидения, певицы с ограниченными возможностями Юлии Самойловой, разгорелся небывалый скандал. После появившейся в сети информации о ее выступлении в Крыму, в Киеве не исключили, что певицу могут не пустить в Украину.

В понедельник, 20 марта, стало известно, что СБУ уже подготовила документ о запрете на въезд Самойловой в страну.

"Она не просто посещала Крым, она еще и оставила следы в социальных сетях, где она высказывается по поводу Украины, и власти, и евроатлантической интеграции. Моя позиция четкая — я считаю, что она не должна приезжать в Украину", — подчеркнул глава ведомства Василий Грицак.

В ответ российский сенатор Олег Морозов заявил, что Москва будет бойкотировать конкурс, если СБУ запретит въезд Самойловой. "Не хотелось бы, чтобы это решение действительно состоялось, оно слишком абсурдно. Но если оно действительно будет принято, Россия будет бойкотировать конкурс, нам не оставляют другого выбора, просто загоняют в угол", – сказал Морозов.

При этом следует отметить, что исполнительный супервизор Евровидения Йон Ула Санд заявил, что со стороны Европейского вещательного союза нет никаких возражений к российской делегации.

Скандалы Евровидения

В нынешнем году не обошлось без скандалов при отборе кандидатов и в Молдове. Первый раз это было связано со скандалом вокруг песни заслуженного тренера Молдовы по борьбе Константина Кобыляна, который уже неоднократно принимал участие в песенных конкурсах, в том числе за границей.

Первоначально жюри допустило Кобыляна в полуфинал. Однако затем в адрес музыкальных "рефери" поступили многочисленные жалобы на то, что песня "Мама" не соответствует требованиям национального отбора.

Сообщалось, что в 2013 году песню с таким же названием и мелодией выпустил армянский певец, выступающий в России, Артур Бэст.

Позже Ирина Кит, которая также вошла в число полуфиналистов, исполнив песню "Baby, don't cry", приняла решение снять свою кандидатуру с конкурса.

В 2016 году накануне первого полуфинала устав Евровидения грубо нарушила член жюри от России Анастасия Стоцкая. Певица вела в Periscop видеотрансляцию репетиции, заявив, кто из участников ей нравится. Однако организаторы назвали это нарушением правил секретности голосования, ведь симпатии национального жюри не должны разглашаться вплоть до объявления результатов. Трансляции голосования жюри также строго запрещены. Стоцкую тут же исключили из российского судейского состава Евровидения.

4 мая 2016 года краснодарские "Коммунисты России" приняли решение обратиться в Европейский суд по правам человека за компенсацией жителям Кубани после того, как на репетиции украинской певицы Джамалы на конкурсе Евровидение-2016 контур границ страны, которую она представляет, включал в себя и Краснодарский край.

29 апреля 2016 года Европейский вещательный союз (EBU) распорядился убрать информацию о запрете флагов на Евровидении, которую назвал предварительной и не предназначавшейся для публикации. Ранее СМИ со ссылкой на организаторов Евровидения сообщили, что на конкурсе запрещены некоторые флаги, в том числе крымскотатарский флаг, флаги Косово, Палестины и Страны Басков. Упоминание последней вызвало недоумение и недовольство испанских властей, которые потребовали исправить ошибку и напомнили, что этот флаг – официальный символ одного из автономных сообществ страны.

В январе 2011 года в Европе чуть было не случился дипломатический скандал из-за Евровидения: на официальной интернет-странице конкурса Македония была названа именно Македонией, а не "Бывшей югославской республикой Македония" (БЮРМ), как по настоянию Греции она официально называется во всех документах ЕС. После распада СФРЮ греки добились, чтобы слово "Македония" не стало официальным названием страны. Афины опасаются, что в противном случае Македония может предъявить претензии и на Эгейскую Македонию (северное побережье Эгейского моря, где, в частности, расположены Салоники — родина святых Кирилла и Мефодия и один из двух имеющихся в стране крупных городов).

Как только "неправильное" название появилось на сайте Евровидения, в греческих СМИ и блогах поднялась буря возмущения. Впрочем, всего через два часа немцы внесли исправления и скандал утих сам собой.

В 2009 году Грузия выбрала в качестве исполнителя, который должен был представлять страну на "Евровидении-2009", группу "Стефане и 3G". Участники коллектива открыто заявили, что их песня "We don't wonna put in" является протестом против политики России. Европейский вещательный союз (ЕВС) счел песню грузинских исполнителей "We don't wanna put in" не соответствующим нормам Евровидения и потребовал от Грузии изменить текст песни или вообще заменить ее. Однако Общественный вещатель Грузии отказался изменить текст песни или подготовить другую композицию и объявил о своем решении не участвовать в конкурсе.

В 2007 году финские организаторы Евровидения пригрозили снять с конкурса из-за политического контекста песню израильской группы "Teapacks Push the button". В ее словах о "безумных правителях", которые "нажмут на кнопку", угадывался намек на ядерную программу Ирана.

В 2007 году разразился скандал вокруг песни Андрея Данилко (Верки Сердючки) "Danzing". Российские зрители обвинили Данилко в том, что в финале конкурса он спел фразу "Russia Goodby" вместо официальной версии "Lasha Tumbai".

В 2005 году в Украине отборочный конкурс для участия в Евровидении прошла группа "Гринджолы" с гимном "оранжевой" революции "Разом нас богато". По требованию Европейского вещательного союза (EBU) им пришлось изменить слова песни, чтобы сделать ее менее политизированной.

В 2005 году Ливан отказался от своего дебюта на конкурсе, поскольку европейские организаторы запретили ему заменить выступление певца из Израиля на местном телевидении телерекламой. Из-за позднего отказа телевещательная компания Ливана была оштрафована.