Реакция на попытки политизировать Евровидение должна быть жесткой - Гурцкая

КИЕВ, 21 мар – РИА Новости Украина. Европейский вещательный союз должен жестко отреагировать на попытки Киева политизировать Евровидение, если Служба безопасности Украины (СБУ) действительно запретит въезд в страну российской участнице конкурса Юлии Самойловой, заявила член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая.

Служба безопасности Украины уже подготовила документ о запрете на въезд Самойловой. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе, так как россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения Киева. При этом исполнительный супервизор Евровидения Йон Ула Санд заявил, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

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"Дав официальное согласие на проведение Евровидения в Киеве, власти Украины взяли обязательства по обеспечению участия всех стран, заявки которых приняты Европейским вещательным союзом. Поэтому никаких оснований для закрытия въезда кому-то из конкурсантов нет", — считает Гурцкая.

Член ОП также отметила, что у стран могут быть разные взаимоотношения, но "это никогда не отражалось на возможности артистов принять участие в Евровидении. "Разве можно представить, чтобы Турция, принимавшая конкурс, вдруг отказала во въезде Сакису Рувасу из Греции? Европейский вещательный союз должен жёстко дать понять киевским властям, что попытки политизировать конкурс не увенчаются успехом", — подытожила общественница.

Российский Первый канал в воскресенье, 12 марта, сообщил, что завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в Евровидении-2017 и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви "Flame is Burning" "произвело наиболее сильное впечатление".

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.