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    Фан-зона Евровидения откроется в Киеве на Софийской площади 30 апреля

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    Фан-зона на Софийской площади займет территорию 200 на 200 метров, она будет застелена специальным газоном, а также там будут посажены 10 тысяч тюльпанов.
    Евровидение в Украине
    Коллаж Голос Столицы

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Одна из фан-зон международного песенного конкурса Евровидение-2017 откроется 30 апреля на Софийской площади в Киеве, сообщается в субботу на странице конкурса в Facebook.

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    канал Eurovision Song Contest на YouTube
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    "30 апреля на Софийской площади начнет свою работу одна из фан-зон Евровидение-2017. Эта локация является традиционной в Киеве для проведения различных мероприятий", — говорится в сообщении.

    В сообщении говорится, что фан-зона займет площадь 200 на 200 метров, ее территория будет застелена специальным газоном, а также посажены 10 тысяч тюльпанов. На территории фан-зоны будет установлена уникальная сцена, она будет выглядеть как большой телевизор размером 26 на 16 метров.

    В сообщении говорится, что там будут выступать известные украинские исполнители со всей Украины, а ведущим этого действия будет украинский шоумен Сергей Притула.

    Как сообщалось ранее, церемония открытия конкурса пройдет 7 мая на площади Конституции возле здания Верховной Рады.

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