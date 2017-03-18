Фан-зона Евровидения откроется в Киеве на Софийской площади 30 апреля

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КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Одна из фан-зон международного песенного конкурса Евровидение-2017 откроется 30 апреля на Софийской площади в Киеве, сообщается в субботу на странице конкурса в Facebook.

"30 апреля на Софийской площади начнет свою работу одна из фан-зон Евровидение-2017. Эта локация является традиционной в Киеве для проведения различных мероприятий", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что фан-зона займет площадь 200 на 200 метров, ее территория будет застелена специальным газоном, а также посажены 10 тысяч тюльпанов. На территории фан-зоны будет установлена уникальная сцена, она будет выглядеть как большой телевизор размером 26 на 16 метров.

В сообщении говорится, что там будут выступать известные украинские исполнители со всей Украины, а ведущим этого действия будет украинский шоумен Сергей Притула.

Как сообщалось ранее, церемония открытия конкурса пройдет 7 мая на площади Конституции возле здания Верховной Рады.