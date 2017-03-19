O.Torvald назвал Самойлову "информационным солдатом"

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Фронтмен группы О.Torvald Женя Галич назвал предстоящее выступление представительницы России на Евровидении-2017 "совершенно гениальным ходом спецслужбы Российской Федерации", передает ТСН.

"Комментировать эту ситуацию бессмысленно. Я хочу призвать всех людей, у кого будет чесаться сказать что-то, что, условно говоря, нужно пускать, не нужно пускать, даже когда пустим или не пустим, делать какие-то комментарии и быть осторожными. Из-за того, что война — информационная, и Юля — информационный солдат", — прокомментировал артист свою позицию в отношении Самойловой.

Ранее сообщалось, что представительница России на Евровидении 2017 Юлия Самойлова назвала смешными угрозы не допустить ее к участию в конкурсе. Также она заявила, что проверка спецслужбами Украины ситуации с выступлением в Крыму ее не коснулась.