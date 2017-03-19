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    Культура

    O.Torvald назвал Самойлову "информационным солдатом"

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    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ (481)

    (обновлено: )135
    Фронтмен группы О.Torvald Женя Галич заявил, что комментировать предстоящее выступление представительницы Российской Федерации Юлии Самойловой на Евровидении-2017 бессмысленно.
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    УНИАН

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Фронтмен группы О.Torvald Женя Галич назвал предстоящее выступление представительницы России на Евровидении-2017 "совершенно гениальным ходом спецслужбы Российской Федерации", передает ТСН.

    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova
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    "Комментировать эту ситуацию бессмысленно. Я хочу призвать всех людей, у кого будет чесаться сказать что-то, что, условно говоря, нужно пускать, не нужно пускать, даже когда пустим или не пустим, делать какие-то комментарии и быть осторожными. Из-за того, что война — информационная, и Юля — информационный солдат", — прокомментировал артист свою позицию в отношении Самойловой.

    Ранее сообщалось, что представительница России на Евровидении 2017 Юлия Самойлова назвала смешными угрозы не допустить ее к участию в конкурсе. Также она заявила, что проверка спецслужбами Украины ситуации с выступлением в Крыму ее не коснулась.

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