Мартыненко: набор патрульных полицейских в Киеве связан с Евровидением

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Киеву не хватает более тысячи патрульных. Точная цифра — 1270 правоохранителей. По этому поводу на 20 марта уже назначена пресс-конференция. Агитировать в полицию придет сам Виталий Кличко. Официально в МВД говорят, что собираются увеличить количество патрулей. О массовых увольнениях ничего не говорят.

Напротив, министр Арсен Аваков отрапортовал, что сейчас во всех регионах страны проходят конкурсы. На 3,5 тысячи вакантных должностей представлено более 18 000 анкет, а в некоторых регионах количество кандидатов на вакантное место достигает девяти человек.

О наборе патрульных рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" советник министра внутренних дел, председатель Общественного совета при МВД Украины Владимир Мартыненко.

"Их есть некоторая некомплектность, но это связано с различными вещами, в частности с тем, что 1270 человек — речь не идет только о донаборе или о нехватке в городе Киеве, это донабор и в Киеве, и городе Одессе, и, прежде всего, он связан с тем, что штат патрульных полицейских — он расширяется. В Одессе — это курортный сезон. В Киеве — Евровидение, то есть количество увеличивается. Если говорить о том, что там есть какой-то большой недокомплект вообще в патрульной полиции, то я бы об этом не говорил, пожалуй, тут причиной донабора как раз является увеличение штата", — заявил Мартыненко.

Как сообщалось ранее, церемония открытия конкурса Евровидение пройдет 7 мая на площади Конституции возле здания Верховной Рады.