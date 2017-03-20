СБУ подготовила документ о запрете въезда в Украину Самойловой

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КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете на въезд в страну участнице Евровидения от России Юлии Самойловой, сообщил в понедельник глава ведомства Василий Грицак.

"Документ о запрете въезда подготовлен", — цитирует слова Грицака украинское агентство УНН.

Грицак заявил, что его позиция как главы СБУ четкая: "закон должен быть один для всех".

"Она не просто посещала Крым, она еще и оставила следы в социальных сетях, где она высказывается по поводу Украины, и власти, и евроатлантической интеграции. Моя позиция четкая, я считаю, что она не должна приезжать в Украину", — добавил глава спецслужбы.

Ранее глава МИД Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе. Россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает украинская сторона; Служба безопасности Украины ведет по этому факту проверку. При этом исполнительный супервизор "Евровидения" Йон Ула Санд заявил, что со стороны Европейского вещательного союза нет никаких возражений к российской делегации.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале.