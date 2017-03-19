Самойлова назвала смешными угрозы не допустить ее к участию в Евровидении

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КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Представительница России на Евровидении 2017 Юлия Самойлова назвала смешными угрозы не допустить ее к участию в конкурсе. Об этом она сказала в интервью на канале Россия 1.

"Это как-то все смешно. Я не понимаю, с чего такой переполох. Был абсолютно обычный концерт", — ответила Самойлова на вопрос журналиста о том, что ее могут не пустить в Украину из-за ее выступления в Крыму.

По ее словам, на крымском концерте тогда выступало много артистов, в частности американские рэперы.

Ранее певица Алла Пугачева заявила, что в выборе участницы от России на Евровидение Юлии Самойловой "нет никакой провокации". По ее мнению, когда поет человек с ограниченными возможностями, "должны затихать все распри". Она также возмутилась, почему должен человек страдать — "ну поругались с Украиной, ну помирятся".

Юрия Самойлова исполнит на конкурсе песню о любви Flame Is Burning.