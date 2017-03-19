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    Самойлова назвала смешными угрозы не допустить ее к участию в Евровидении

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    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ (480)

    (обновлено: )17720
    Самойлова заявила, что не понимает, почему "такой переполох" из-за ее концерта в Крыму: "Это как-то все смешно. Я не понимаю, с чего такой переполох. Был абсолютно обычный концерт".
    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Представительница России на Евровидении 2017 Юлия Самойлова назвала смешными угрозы не допустить ее к участию в конкурсе. Об этом она сказала в интервью на канале Россия 1.

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    канал Eurovision Song Contest на YouTube
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    "Это как-то все смешно. Я не понимаю, с чего такой переполох. Был абсолютно обычный концерт", — ответила Самойлова на вопрос журналиста о том, что ее могут не пустить в Украину из-за ее выступления в Крыму.

    По ее словам, на крымском концерте тогда выступало много артистов, в частности американские рэперы. 

    Ранее певица Алла Пугачева заявила, что в выборе участницы от России на Евровидение Юлии Самойловой "нет никакой провокации". По ее мнению, когда поет человек с ограниченными возможностями, "должны затихать все распри". Она также возмутилась, почему должен человек страдать — "ну поругались с Украиной, ну помирятся".

    Юрия Самойлова исполнит на конкурсе песню о любви Flame Is Burning.

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