Самойлова на Евровидении: Киев взволнован, а Макаревич напомнил о дураках

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РИА Новости Украина

Представлять Россию на Евровидении-2017 в Киеве будет певица Юлия Самойлова. Несмотря на то, что передвигающаяся на инвалидной коляске победительница многочисленных песенных конкурсов и не думает о политике, она уже успела вызвать беспокойство украинской стороны, тогда как само решение России об участии в Евровидении в этом году общественность восприняла неоднозначно из-за излишней "политизированности" шоу.

Ранее Первый канал России сообщил, что завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в Евровидении-2017 и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви Flame is Burning "произвело наиболее сильное впечатление".

Артистка родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта (Коми), неоднократно участвовала во всевозможных песенных конкурсах, стала финалисткой третьего сезона проекта Аллы Пугачёвой "Фактор А" в 2013 году. В 2014 году Самойлова участвовала в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр. Девушка с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.

Украина, получившая право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году, уже успела продемонстрировать обеспокоенность грядущим участием российской конкурсантки в Евровидении-2017: так, в частности, высказываются опасения, что Самойлова будет делать политические заявления. Вопрос въезда артистки на территорию страны-организатора конкурса обещает изучить Служба безопасности (СБУ).

После того, как стало известно имя участницы Евровидения от России, информация о Самойловой была внесена в базу данных скандального сайта "Миротворец", где публикуются данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, которых называют "изменниками родины". Так, в частности, на сайте говорится о том, что Самойлова якобы совершила "незаконное пересечение государственной границы Украины в 2015 (году — Ред.) в составе организованной группы лиц". Также указаны ссылка на ее страницу в социальной сети "ВКонтакте" и номер телефона. Правда, дата рождения певицы названа неверная — 7 апреля 1987 года.

По сообщениям СМИ, депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил, что Украина может не пустить Самойлову в Киев, где и пройдет конкурс, если она будет делать политические заявления, в частности, в поддержку Крыма. В свою очередь СБУ заявила, что изучит вопрос и примет "взвешенное решение, основанное на нормах украинского законодательства".

"СБУ изучит вопрос и примет взвешенное решение о ее въезде на территорию Украины. Подчеркиваю, наша позиция будет основываться исключительно на нормах украинского законодательства и интересах национальной безопасности. Результаты будут сообщены дополнительно", — написала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

Представители общественности России уже неоднократно высказывали мнение о том, что Евровидение в последнее время стал слишком политизированным.

Так народный артист России Иосиф Кобзон заявил, что выступает против участия представителя России в этом конкурсе, поскольку считает, что это "коммерческо-политическое шоу". "Не дай бог, если обидят инвалида, — это будет вопиющее безобразие. Меня это волнует, я категорически против нашего участия", — добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил журналистам, что ничего провокационного в выборе участницы международного песенного конкурса Евровидение от России нет, при этом возможность въезда исполнительницы на Украину, где пройдет конкурс, должна регулироваться правилами Евровидения.

"В Крыму бывали все, практически, наверное, нет людей, которые не бывали в Крыму. Это первое. Второе — это все-таки международный конкурс, и страна-организатор конкурса, наверное, должна следовать тем правилам, по которым этот конкурс проводится", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не является ли выбор Самойловой в качестве участницы конкурса "провокацией со стороны России".

"Я вовсе не стал бы употреблять таких слов как "провокация" — это выбор российского телеканала, который направляет туда участника, поэтому ничего провокационного мы здесь не видим", — добавил пресс-секретарь главы государства.

Он также подчеркнул, что Кремль считает абсолютно недопустимой какую-либо политизацию конкурса Евровидение.

"Что касается политизации Евровидения — я, наверное, воздержался бы от каких-либо комментариев. Однозначным является безусловное желание избежать какой-либо политизации Евровидения, и мы считаем это абсолютно недопустимым с точки зрения перспектив развития этого международного конкурса", — сказал Песков.

Решение Первого канала, остановившего свой выбор на Самойловой, поддержали и эксперты в мире музыки, и Российский Красный Крест.

Так, продюсер Евгений Фридлянд отметил, что выбор Самойловой в качестве конкурсанта является верным и грамотным, хотя и неожиданным. "Думаю, это грамотное решение, неожиданно верное. Юля крутая, смелая, упрямая, красивая, настоящая. Этого достаточно для победы", — сказал он.

Основатель рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что рад участию России в Евровидении-2017; музыкант надеется, что российскому участию никто не станет препятствовать.

"Я просто очень рад, что Россия участвует в Евровидении. Это нормально, и дай Бог, чтобы это вообще состоялось, чтобы всякие дураки не ставили препятствий этому делу ни с той, ни с другой стороны. А кто победит — это уже вопрос десятый", — сказал РИА Новости Макаревич.

Он также считает "абсолютно нормальным", что представителем от России на конкурсе стала певица с ограниченными физическими возможностями. "Какая это может быть спекуляция? Стиви Уандер, что, спекуляцией занимался всю свою жизнь?" — отметил он.

Решение отправить Юлию Самойлову на Евровидение-2017 поддержал и Российский Красный Крест. "Мы хотим, чтобы граждане Украины с пониманием отнеслась к принятому решению! Музыкальные конкурсы должны быть вне политики! Все мы люди и должны оставаться ими. Сейчас главное, чтобы Юля верила в свои силы и знала, что с нею сегодня вся Россия", — говорится в сообщении пресс-службы организации.

В свою очередь сама участница Евровидения-2017 рассказала, что не задумывается о его политической подоплеке, для нее главное — это хорошо спеть и достойно представить Россию.

"Я не задумываюсь об этом (политике), я просто еду на конкурс и все. Я просто об этом не думаю. Все это в стороне и не очень важно. Я пою, моя задача — достойно спеть, представить Россию и самой не опозориться", — сказала Самойлова.

По ее словам, Евровидение — это новый этап в ее жизни и карьере.

"Так же как я шла на тот же самый "Фактор А", это определенный шаг в моей жизни, определенная ступень. Для меня это конкурс, конкурс песни, на котором я показываю себя и представляю Россию, это большая честь для меня", — добавила певица. Она также сообщила, что мечтала попасть на Евровидение с детства, а вместе с ней мечтала о таком успехе и ее мама.

Песню, которую она будет исполнять на конкурсе, Юлия написала не сама, однако, по ее словам, она очень ей близка.

"Она про меня, все, о чем я всегда говорю в каждом своем интервью, все, что я хочу донести до людей, это отражено в песне. Если у вас есть в сердце свет, то даже в самый темный день вы сможете осветить дорогу себе и всем людям, которые вас окружают, не гасите в себе этот свет", — отметила певица.

Самойлова также выразила уверенность в том, что ей хватит душевных и физических сил, чтобы достойно представить страну на конкурсе.

"Огонь во мне есть в плане стрессоустойчивости, я железная в этом смысле, конечно. Возможно, да, так как у меня недавно была операция, возможно, немного переживаю, что могу устать, но все-таки у нас идут репетиции, и тот результат, который я показываю, руководство Первого канала устраивает", — подытожила Самойлова.

Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Россиянка выступит во втором полуфинале.