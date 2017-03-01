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    Культура

    Евровидение в Киеве. Кобзон призвал россиян "не включать телевизор"

    Тема:

    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (443)

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    Певец Иосиф Кобзон считает, что Россия не должна участвовать в песенном конкурсе, чтобы "не давать возможность русофобствовать в Украине". Он заявил, что разделяет мнение Виталия Милонова.
    Иосиф Кобзон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон согласен с мнением своего коллеги Виталия Милонова о том, что России не стоить участвовать в музыкальном конкурсе Евровидение-2017, который пройдет в Украине, но решение о бойкотировании трансляции предлагает принять каждому россиянину самостоятельно. Об этом он заявил РИА Новости в среду.

    Эмблема Евровидения в Киеве
    УНИАН
    Европа предлагает Украине отказаться от проведения Евровидения

    Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Милонов обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой не отправлять российских участников на Евровидение в Киеве и не проводить трансляцию этого мероприятия.

    "Я согласен с тем, чтобы мы не участвовали в Евровидении, чтобы не давать возможность русофобствовать в Украине", — сказал Кобзон.

    Что касается бойкотирования трансляции конкурса по телевидению, по его мнению, каждый россиянин должен самостоятельно принять решение и просто "не включать телевизор".

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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