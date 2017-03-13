Кобзон выступил категорически против участия Самойловой в Евровидении

КИЕВ, 13 мар – РИА Новости Украина. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон заявил РИА Новости, что выступает против участия конкурсанта от России в Евровидении-2017, который пройдет в Киеве, поскольку считает, что это "коммерческо-политическое шоу".

Ранее стало известно, что Первый канал завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в Евровидении-2017 и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви Flame Is Burning "произвело наиболее сильное впечатление", сообщили на телеканале.

"Хорошо, что Юлия преодолела себя, психологически преодолела свою болезнь и поет. Она умница, но участвовать в этом коммерческо-политическом шоу я бы ей не рекомендовал. Я против того, чтобы наши исполнители участвовали в этом конкурсе. Это неправильно. Не дай бог, если обидят инвалида, — это будет вопиющее безобразие. Меня это волнует, я категорически против нашего участия", — сказал Кобзон.

Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести песенный конкурс в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во 2-м полуфинале.

Ранее выяснилось, что данные Юлии Самойловой есть в базе сайта "Миротворец", причина внесения ее данных — посещение Крыма.