Климкин об участии Самойловой на Евровидении: очередная провокация РФ

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал очередной провокацией со стороны России участие Юлии Самойловой в международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве, сообщает ЛIГАБизнесИнформ.

Ранее стало известно, что "Первый канал" завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2017 и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова с песнй о любви Flame Is Burning. Позже выяснилось, что данные Самойловой оказались в базе сайта "Миротворец" по причине посещения Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего провокационного в выборе участницы конкурса Евровидение от России нет.

"СБУ проверяет ее, есть заявление (вопрос о российском кандидате на Евровидение Юлии Самойловой — Ред.). Я считаю, что закон должен быть один для всех. Россия уже много лет занимается провокациями", — приводит агентство слова министра.

Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во 2-м полуфинале Евровидения-2017, который состоится 11 мая в Киеве.

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Страна уже принимала Евровидение в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле годом ранее украинской певицы Русланы.