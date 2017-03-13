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    Климкин об участии Самойловой на Евровидении: очередная провокация РФ

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    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ (461)

    (обновлено: )68808
    Комментируя выбор российского участника на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что это - провокация РФ.
    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал очередной провокацией со стороны России участие Юлии Самойловой в международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве, сообщает ЛIГАБизнесИнформ.

    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova
    Участник от РФ на Евровидение-2017: скандал или провокация?

    Ранее стало известно, что "Первый канал" завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2017 и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова с песнй о любви Flame Is Burning. Позже выяснилось, что данные Самойловой оказались в базе сайта "Миротворец" по причине посещения Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего провокационного в выборе участницы конкурса Евровидение от России нет.

    "СБУ проверяет ее, есть заявление (вопрос о российском кандидате на Евровидение Юлии Самойловой — Ред.). Я считаю, что закон должен быть один для всех. Россия уже много лет занимается провокациями", — приводит агентство слова министра.

    Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во 2-м полуфинале Евровидения-2017, который состоится 11 мая в Киеве.

    Читайте также: Европа предлагает Украине отказаться от проведения Евровидения

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Страна уже принимала Евровидение в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле годом ранее украинской певицы Русланы.

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