Евровидение-2017. Россия рискует "пролететь" - продюсер

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Российский Первый канал завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2017 и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова.

Позже данные участницы Евровидения от РФ оказались в базе сайта "Миротворец". На "Миротворце" отмечается, что причиной внесения ее данных в базу сайта является посещение Крыма.

"Незаконное пересечение государственной границы Украины в 2015 в составе организованной группы лиц", — сообщается на сайте.

Служба безопасности Украины изучит вопрос и примет "взвешенное решение" о въезде на территорию страны участницы Евровидения-2017 от России Юлии Самойловой, сообщила в понедельник пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

По словам музыкального продюсера Валентина Коваля, если пограничная служба Украины решит, что посещая Крымский полуостров, Елена Самойлова нарушила действующее законодательство, то у певицы могут возникнуть серьезные проблемы.

— Если говорить о части закона, ту нужно понимать, каким образом Самойлова попадала в Крым в 2015-м. Если она въезжала на полуостров со стороны Украины, то это один разговор. Совсем другой — если в Крым она попала из России. Закон никому не запрещает петь в Крыму, но он запрещает пересекать границу в неположенных для этого местах. Ведь если пограничная служба Украины решит, что пересекая границу, Елена Самойлова нарушила действующее законодательство, то у певицы могут возникнуть серьезные проблемы.

Кто в таком случае будет представлять Россию на Евровидении-2017 в Киеве?

— У вещателя, который является членом Европейского вещательного союза есть право выбирать представителя страны любым способом — назначить, проголосовать, сделать общественный проект. Правила Евровидения не ограничивают вещателя — если РФ выбрала Юлию Самойлову, то, значит, эта певица в праве представлять данную страну. Но дело в том, что существует конкретный срок, дата, до которой страна должна озвучить имя своего представителя. Если этот срок истекает в самое ближайшее время, а украинская сторона запретит Самойловой пересекать границу, Россия уже не успеет заменить певицу.

Пойдет ли Россия на замену представителя, если выяснится, что Самойлова является персоной нон-грата в Украине?

— Конечно, вещатель из РФ должен был заблаговременно изучить этот деликатный вопрос. Ведь мы же не в вакууме живем — российская сторона должна была проверить, все ли нормально в этом плане, предусмотреть тот момент, как Украина относится к тем, кто ездит выступать в оккупированный Крым.

Может ли оргкомитет Евровидения пойти на уступки РФ и разрешить заменить исполнителя в случае, если российская сторона не вложится в установленные сроки?

— Насколько я знаю из практики, Европейский вещательный союз может принять любое решение. Не исключено, что в такой ситуации России могут разрешить замену представителя. А могут и не разрешить.

Предположим, что украинская сторона разрешила Елене Самойловой принимать участие в Евровидении-2017. Какие проблемы могут возникнуть у певицы в Киеве? Как примут ее ура-патриоты, для которых приезд российской исполнительницы, которая к тому же выступала в Крыму, станет очередным вызовом?

— Не думаю, что у Самойловой возникнут какие-то проблемы. Если певице разрешат участвовать в Евровидении-2017, то в украинской столице у нее все будет хорошо. Не думаю, что для украинцев будет каким-то шоком увидеть возле себя россиянку. Хотя, конечно, если уделять этому аспекту много внимания и каким-то образом раскручивать шумиху, то напряжения не избежать. Вместе с тем, уверен, что в Украине совершенно спокойно отнесутся к Юлии Самоловой.

Не секрет, что в Украине действует "черный список" российских артистов, которые, поддержав аннексию Крымского полуострова, стали персонами нон-грата. Стоит ли сделать для них исключение и на время проведения Евровидения разрешить въезд в Украину?

— Думаю, что этот вопрос целиком и полностью лежит в компетенции пограничной службы Украины. Каждый должен для себя решать сам — ехать или нет, рисковать или не рисковать.

Были ли в истории проведения Евровидения исполнители с теми или иными физическими изъянами?

— Юлия Самойлова — не первая певица на инвалидной коляске, которая будет выступать на Евровидении. Если я не ошибаюсь, два или три года назад Польшу представляла исполнительница на коляске.