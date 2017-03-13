Фавориты букмекеров на Евровидении: Украина отстает от РФ на 22 позиции

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Букмекеры ожидают, что Украина займет на песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве 28 место, тогда как России достанется 6 позиция. Об этом свидетельствуют сводные данные 11 европейских букмекерских контор, опубликованных изданием Eurovision World.

скриншот сайта Eurovision World Фавориты букмекеров на Евровидении

Группа O.Torvald, которая будет представлять на Евровидении Украину, расположилась в третьей десятке, между конкурсантами от Венгрии (27 место) и Латвии (29-е).

В то же время, букмекеры пророчат шестое место Юлии Самойловой, которая в минувшее воскресенье была официально заявлена как конкурсант от России.

скриншот сайта Eurovision World Фавориты букмекеров на Евровидении

Победу букмекеры отдают Италии, которую представит Франческо Габбана. На втором месте оказалась Бельгия, на третьем — Швеция. Замыкают пятерку лидеров Португалия и Сербия (4-е и 5-е места соответственно).

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Страна уже принимала Евровидение в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле годом ранее украинской певицы Русланы.