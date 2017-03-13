Фавориты букмекеров на Евровидении: Украина отстает от РФ на 22 позиции

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Букмекеры ожидают, что Украина займет на песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве 28 место, тогда как России достанется 6 позиция. Об этом свидетельствуют сводные данные 11 европейских букмекерских контор, опубликованных изданием Eurovision World.
Группа O.Torvald, которая будет представлять на Евровидении Украину, расположилась в третьей десятке, между конкурсантами от Венгрии (27 место) и Латвии (29-е).
В то же время, букмекеры пророчат шестое место Юлии Самойловой, которая в минувшее воскресенье была официально заявлена как конкурсант от России.
Победу букмекеры отдают Италии, которую представит Франческо Габбана. На втором месте оказалась Бельгия, на третьем — Швеция. Замыкают пятерку лидеров Португалия и Сербия (4-е и 5-е места соответственно).
Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Страна уже принимала Евровидение в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле годом ранее украинской певицы Русланы.